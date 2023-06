Följarna rasar på Dasha efter händelsen inne på Joe and the juice

Det var inte allt så läng sedan som influencern Dasha Girine hamnade i blåsväder efter att hon uttalat sig om presenter på fest. Dasha hade fyllt år och önskade sig då presentkort på Svenskt Tenn. En vän till henne gav då ett presentkort på 300:- vilket hon vitt och brett hånar i podden "Ord och alla visor" som hon driver tillsammans med Alexandra Nilsson (som inte helt var med på noterna).

Följarna tyckte att det hela var väldigt empatilöst vilket de också uttryckte i kommentarsfältet.

Alexandra och Dasha. Bildkälla: Acast

Men nu har en annan incident ägt rum.

Dasha var nämligen i veckans avsnitt hon berättar att hon gått in på den kända kedjan Joe and the juice för att köpa två smoothies till sina barn. Barnen hade sedan klagat på smoothien då det ska ha varit små bitar i den på grund av att avocadon var för hård.

Hon hade då kört tillbaka för att gå in och ilsket lämna tillbaka dem.

– Jag hämtade barnen med bilen och stannade till för att köpa mellis. Så jag gick in på Joe and the juice och köpte varsin smoothie till dem. Men då sa de "men blä" och då var det bitar i smoothien. Det var avocado som var så hård att den smakar plast. Men hon som jobbade där har ju mixat ned den ändå.

– Jag blev skitirriterad då jag måste åka tillbaka till Joe and the juice. För det andra är detta mitt på Östermalm så det finns ingen parkerad. Jag åkte upp och stannade utanför, springer in och säger 'herre gud ni får göra två nya smoothies'. Hon kollade frågande på mig och då drämmer jag ned dessa smoothies i disken hårt.

Hon hade sedan krävt att personalen skulle komma ut till hennes bil med två nya smoothies.

– Jag ba, ni har gjort det skitjobbigt för oss nu. Ni får göra två nya och komma ut med dem till bilen. Så jag går ut och kör omkring då jag inte kunde stå där jag stod och då ser jag hur hon går ut och tittar och sen gå in igen. Så jag åker dit igen och lägger mig på tutan. Då kommer hon ut och ger dem till mig, berättar hon.

Nu har det rasslat till i Bloggbevaknings kommentarsfält och många tycker att Dasha inte alls agerat rätt.





Dasha har ännu inte svarat på det hela.