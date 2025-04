Trumps otippade present till Melania – på fruns födelsedag

Under lördagen syntes presidentparet även på påvens begravning i Rom, där flera av världens ledare och kungligheter närvarade. Bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron , Sveriges statsminister Ulf Kristersson och det svenska kungaparet kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia .

Efter begravningen återvände presidentparet till USA. Av reportrar ombord på presidentplanet Air Force One fick Donald Trump frågan om han tänker ta med sin fru ut på födelsedagsmiddag.

– Jag tar med henne på middag på Air Force One, svarade Trump då, enligt Newsweek .

Lökringar och hamburgare

I går kväll lade Trumps assistent Dan Scavino ut ett inlägg på X där han visade upp flygplansmaten som serverades på Air Force One på väg tillbaka från Rom. På bilden syns fyra lökringar, några dipskålar, en hamburgare och en brownie.

Trump: "Inte haft tid"

När paret landade i New Jersey ska Donald Trump ha hoppat in i helikoptern Marine One för att resa vidare till sin golfbana i Bedminster. Melania Trump ska däremot inte ha följt med, skriver Newsweek.