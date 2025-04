Melania Trump bryter hundraårig tradition

Under annandag påsk organiseras en av Vita husets mångåriga traditioner – den årliga "Easter Egg Roll", som har anordnats sedan 1878. Under evenemanget bjuds familjer in till ett påskfirande med lekar och aktiviteter på Vita husets gräsmatta. Vanligtvis lockas omkring 40 000 besökare, och tiotusentals påskägg delas ut.