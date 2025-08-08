Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /hotell

Hotelljätte stäms av tusentals hotell – marknaden snedvrids

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 11:30
Den stora bokningssidan står i konflikt med tusentals hotell runt om i Europa. Foto: STELLA Pictures/Alamy & STELLA Pictures/ddp/Joana Kruse

Booking.com anklagas för att ha missbrukat sin makt över hotellmarknaden i Europa. Tusentals hotell stämmer nu reseplattformen och kräver ersättning för förlorade intäkter.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

hotell, Stämningsansökan, EU

Över 10 000 hotell i Europa har gått ihop för att stämma bokningssidan Booking.com. Anledningen är att företaget anklagas för att ha använt sig av så kallade ”bästa pris”-klausuler som har snedvridit marknaden och skadat hotellägarnas ekonomi under 20 år.

LÄS MER: Djurägare varnas: Medicinen kan leda till döden

Har pressat hotellen

Det är branschorganisationen Hotrec, som representerar hotell, restauranger och kaféer inom EU, som driver den här stora grupptalan, rapporterar The Guardian

Fler än 30 nationella hotellföreningar stöttar initiativet. På grund av ett stort intresse har Hotrec nyligen förlängt tidsramen för hotellägare att ansluta sig till stämningen fram till slutet av augusti.

Annons

Hotrec menar att Booking.com pressat hotell att inte erbjuda billigare priser på andra kanaler, inklusive deras egna hemsidor. Detta har enligt organisationen lett till minskad konkurrens och högre kostnader för hotellen. 

LÄS MER: Återhämta ekonomin efter sommaren – börja med detta

Booking.com förnekar anklagelserna

Booking.com bemöter kritiken och kallar påståendena för ”felaktiga och missvisande”. Företaget menar att de aldrig fått någon formell stämningsansökan och att EU-domstolens beslut inte fastslår att deras ”bästa pris”-klausuler är konkurrensbegränsande. 

De hävdar istället att klausulerna kan främja konkurrens genom att säkerställa rättvisa priser.

Annons

Trots konflikten är Booking.com en viktig kanal för många hotell, särskilt mindre aktörer som annars har svårt att nå ut till kunder. 

En studie från Hotrec visar att Booking.coms moderbolag kontrollerade över 70 procent av den europeiska hotellbokningsmarknaden 2024.

LÄS MER: Kontantkaoset fortsätter – kundernas ilska: "Förjävligt"

Lång och komplicerad process

Enligt The Guardian bedömer juridiska experter att rättegången kan bli utdragen och komplicerad, där det bland annat handlar om hur hotellen ska kunna visa på sina ekonomiska skador. 

Rättsprocessen väntas äga rum i Amsterdam och gäller mellan 2004 och 2024, fram till dess att Booking.com slutade använda ”bästa pris”-klausuler för att följa nya EU-regler.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:30
Nyheter
/ Utrikes

Hotelljätte stäms av tusentals hotell – marknaden snedvrids

Idag
11:16
Nyheter
/ Utrikes

Larmet: De tvingas äta djurfoder

Idag
10:56
Nyheter
/ Utrikes

50 års fängelse ska stoppa svenska smittan

Idag
10:38
Nyheter
/ Utrikes

Iran vill jaga spioner med talibanernas dödslista

Idag
10:28
Nyheter
/ Utrikes

”Aldrig tidigare skådade” skyfall i Japan

Idag
10:08
Nyheter
/ Utrikes

Hård kritik mot Israels nya Gazaplan

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons