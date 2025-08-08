Hotelljätte stäms av tusentals hotell – marknaden snedvrids

Booking.com anklagas för att ha missbrukat sin makt över hotellmarknaden i Europa. Tusentals hotell stämmer nu reseplattformen och kräver ersättning för förlorade intäkter.

Över 10 000 hotell i Europa har gått ihop för att stämma bokningssidan Booking.com. Anledningen är att företaget anklagas för att ha använt sig av så kallade ”bästa pris”-klausuler som har snedvridit marknaden och skadat hotellägarnas ekonomi under 20 år.

Har pressat hotellen

Det är branschorganisationen Hotrec, som representerar hotell, restauranger och kaféer inom EU, som driver den här stora grupptalan, rapporterar The Guardian.

Fler än 30 nationella hotellföreningar stöttar initiativet. På grund av ett stort intresse har Hotrec nyligen förlängt tidsramen för hotellägare att ansluta sig till stämningen fram till slutet av augusti.

Hotrec menar att Booking.com pressat hotell att inte erbjuda billigare priser på andra kanaler, inklusive deras egna hemsidor. Detta har enligt organisationen lett till minskad konkurrens och högre kostnader för hotellen.

Booking.com förnekar anklagelserna

Booking.com bemöter kritiken och kallar påståendena för ”felaktiga och missvisande”. Företaget menar att de aldrig fått någon formell stämningsansökan och att EU-domstolens beslut inte fastslår att deras ”bästa pris”-klausuler är konkurrensbegränsande.

De hävdar istället att klausulerna kan främja konkurrens genom att säkerställa rättvisa priser.

Trots konflikten är Booking.com en viktig kanal för många hotell, särskilt mindre aktörer som annars har svårt att nå ut till kunder.

En studie från Hotrec visar att Booking.coms moderbolag kontrollerade över 70 procent av den europeiska hotellbokningsmarknaden 2024.

Lång och komplicerad process

Enligt The Guardian bedömer juridiska experter att rättegången kan bli utdragen och komplicerad, där det bland annat handlar om hur hotellen ska kunna visa på sina ekonomiska skador.