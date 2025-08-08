Ovanliga jobbet – tjänar pengar på att sitta i andras bilar

Det kanske låter märkligt. Men hennes jobb går ut på att sitta still – i någon annans bil. Hur gick det till?

Parkering är sällan enkelt, särskilt om man bor i en storstad. Böterna är ett konstant hot och är både dyra, irriterande och ibland rent av orättvisa.

Men då såg Sydney Charlet, från New York, en unik möjlighet.

Affärsidén hjälper personer slippa p-böter

Hon tröttnade snabbt på de kostsamma parkeringsböterna som följde med bilägandet i staden. Istället för att sälja bilen eller svära över lapparna på rutan, valde hon en annan väg – och en ny affärsidé poppade upp.

Nischen? Att helt enkelt sitta i andra personers bilar.

Under tider då städrutiner och parkeringsregler gäller, kan hon flytta fordonen precis i rätt ögonblick – för att undvika böter.

Systemet är både personligt och manuellt – men det fungerar. Och kunderna strömmar till, rapporterar Börskollen.

16 miljoner parkeringsböter

New York utfärdade över 16 miljoner parkeringsböter under 2024, med ett genomsnittligt belopp på omkring 65 dollar, vilket motsvarar cirka 620 svenska kronor.

Samtidigt speglar hennes affärsidé en större trend. Allt fler människor söker alternativa vägar för att skapa inkomster i en svajig ekonomi. Enligt experter växer intresset för sidojobb snabbt, inte minst bland unga entreprenörer som henne, skriver Börskollen.

Det som började som en tillfällig lösning har nu blivit en affär med hög efterfrågan. Förutom privatpersoner har även mindre företag börjat höra av sig, i behov av samma typ av hjälp med sina fordon.