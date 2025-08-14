Nyheter24
Norska kunder rusar hit just nu – här är varan de vill åt

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 14:00
Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT & Berit Roald/TT

En butikskedja i Norge har flockats av kunder de senaste dagarna – här är varan alla vill köpa.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Norge

Kunder rusar just nu till butikskedjan Tilbords i Østfoldhallen i Rolvsøy, Norge. Anledningen är att en specifik produkt blivit viral. 

Kunderna rusar till Tilbords – här är varan alla vill åt 

Varan alla vill åt är en muminmugg med motivet av karaktären Stinky, något även Fredriksstad Blad har uppmärksammat. 

– De senaste dagarna har muggen varit den mest sålda varan på Tilbords i hela landet, säger butikschefen till tidningen. 

Stinky är en av karaktärerna i Tove Janssons berättelser om Mumindalen – som under de senaste veckorna hamnat i centrum för en het debatt. Allting började i samband med en jubileumsutställning på Brooklyn Public Library i New York, vars syfte var att visa föremål och uppmärksamma historier från muminberättelserna. 

En av bibliotekets mecenater ansåg att Stinky-karaktären kunde tolkas som rasistisk, vilket resulterade i att karaktären fick blockas bort från utställningen. 

– Så vitt vi vet är det här första gången någon har uppfattat Stinky som rasistisk, säger Roleff Kråkström, vd för varumärket Mumin.

Ingen motivering har lämnats till varför Stinky kan uppfattas som rasistisk. 

Långa köer 

Debatten har gjort muminälskare och muminsamlare oroliga över att produkter med Stinky-motiv kommer att plockas ner från butikshyllorna, och på Tilbords har det under de senaste dagarna varit långa köer. 

– Folk är rädda att koppen ska försvinna och att de inte ska kunna ha Stinky i sin muminsamling, säger butikschefen. 

Försäljningen av Stinky-kopparna har exploderat, och i flera av Tilbords butiker är den redan slutsåld. Butiken bekräftar dock att produkterna inte kommer att försvinna, och en ny leverans är redan påväg. 

Kommentarer

