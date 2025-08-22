Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Surstromming

Svenska delikatessen gör succé utomlands – med unika tvisten

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 19:00
Surströmming är en riktig vattendelare. Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT & Johan Nilsson/TT

I Sverige är det en efterlängtad sensommartradition för vissa – men långt ifrån en favorit för alla. Nu har den speciella maträtten nått nya breddgrader.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Surstromming, Ukraina

I Sverige är den norrländska delikatessen surströmming minst sagt en vattendelare. Från att vara en efterlängtad sensommartradition för vissa – till att vara det värsta andra kan tänka sig. 

Nu har surströmmingen rört sig ner genom Europa ända till Ukraina, där maträtten gör en oväntad succé.

LÄS MER: Polisens varning till campare: "Var uppmärksamma"

Den fyndiga detaljen

Det är en av Ukrainas största matvarukedja, Silpo, som har tagit in surströmmingsburkarna. Där säljs burkarna med en extra tvist. Kunderna får nämligen med sig en klädnypa som de kan sätta på näsan – för att markera den karaktäristiska lukten.

Annons

– Vi gillade idén med klädnypan i reklamen, men sedan började vi tveka. Tänk om kombinationen av klädnypa och surströmming förolämpar vår producent? Det är ju en ikonisk produkt för Sverige och svenskarna, säger import- och exportchefen Svitlana Shchegrykovych till SVT.

LÄS MER: Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Krävdes övertygelse

Silpo dubbelkollade med den svenska leverantören som inte hade något emot klädnypan. Men enligt Shchegrykovych var den svenska producenten tveksam till leveransen och det krävdes viss övertygelse från deras sida för att få in surströmmingen.

– Vi bekräftade flera gånger för producenten att vi verkligen menade allvar med att importera surströmming. Det var en ovanlig process för oss, men den visade hur högt svenskar värderar sin produkt, säger hon. 

LÄS MER: Varning för stor bluff – se upp för "annonserna"

En ny favorit för vissa 

Precis som i Sverige har fisken blivit en vattendelare även i Ukraina. Några har hittat en riktig favorit i den norrländska delikatessen, medan andra, precis som i Sverige, vill hålla sig långt borta från den fermenterade fisken.  

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:00
Nyheter
/ Utrikes

Svenska delikatessen gör succé utomlands – med unika tvisten

Idag
18:50
Nyheter
/ Utrikes

FN: ”Brutala avrättningar” av civila i Sudan

Idag
16:36
Nyheter
/ Utrikes

Nytt bakslag för Floridas ”Alligator Alcatraz”

Idag
16:30
Nyheter
/ Utrikes

Nya kärnenergisamtal mellan Iran och Europa

Idag
16:16
Nyheter
/ Utrikes

Svenska planen bekämpar Europas jättebränder

Idag
13:44
Nyheter
/ Utrikes

FBI-räd mot Trumps förre säkerhetsrådgivare

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons