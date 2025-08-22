Svenska delikatessen gör succé utomlands – med unika tvisten

I Sverige är det en efterlängtad sensommartradition för vissa – men långt ifrån en favorit för alla. Nu har den speciella maträtten nått nya breddgrader.

I Sverige är den norrländska delikatessen surströmming minst sagt en vattendelare. Från att vara en efterlängtad sensommartradition för vissa – till att vara det värsta andra kan tänka sig.

Nu har surströmmingen rört sig ner genom Europa ända till Ukraina, där maträtten gör en oväntad succé.

Den fyndiga detaljen

Det är en av Ukrainas största matvarukedja, Silpo, som har tagit in surströmmingsburkarna. Där säljs burkarna med en extra tvist. Kunderna får nämligen med sig en klädnypa som de kan sätta på näsan – för att markera den karaktäristiska lukten.

– Vi gillade idén med klädnypan i reklamen, men sedan började vi tveka. Tänk om kombinationen av klädnypa och surströmming förolämpar vår producent? Det är ju en ikonisk produkt för Sverige och svenskarna, säger import- och exportchefen Svitlana Shchegrykovych till SVT.

Krävdes övertygelse

Silpo dubbelkollade med den svenska leverantören som inte hade något emot klädnypan. Men enligt Shchegrykovych var den svenska producenten tveksam till leveransen och det krävdes viss övertygelse från deras sida för att få in surströmmingen.

– Vi bekräftade flera gånger för producenten att vi verkligen menade allvar med att importera surströmming. Det var en ovanlig process för oss, men den visade hur högt svenskar värderar sin produkt, säger hon.

En ny favorit för vissa