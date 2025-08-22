Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 14:30
Genrebilder. Foto: Izabelle Nordfjell/TT & Johan Nilsson/TT

Under de senaste dagarna har ett tjejgäng i Borås provocerat och trakasserat andra unga tjejer i staden.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Polisen

Sedan i måndags har ett flertal unga tjejer vittnat om ett tjejgäng som härjar i Borås. Tjejgänget ska ha utsatt andra tjejer för trakasserier. 

– De tvingar flickor att utföra akter av förnedrande inslag och filmar det. Det är helt oacceptabelt, säger Ilija Rajkovic, gruppchef på polisen, till BT.

LÄS MER: Äldre varnas här – betala inte "fakturan"

"Vidrigt beteende"

Hittills har fem polisanmälningar gjorts, och händelserna utreds som misshandel och ofredande. Det misstänkta tjejgänget tros komma från en annan ort och består av minst fyra personer. Två av dem har identifierats av polisen. Offren är mellan 12 och 18 år gamla. 

Annons

– Jag blir förbannad på det här, det är helt oacceptabelt. Vi jobbar aktivt för att få stopp på det, det är ett vidrigt beteende, säger Rajkovic.

LÄS MER: Försvunnen 30-åring hittad död

Uppmaningen: Sprid inte 

Så sent som under natten till fredagen ska sex till sju unga tjejer i 15-årsåldern slagit och rånat en tjej i 14-årsåldern på en högtalare. Efter attacken gick de åt olika håll, och händelsen utreds som misshandel och rån. 

Nu bill polisen veta om fler är drabbade, och uppmanar alla som utsatts att polisanmäla. 

– Vi uppmanar också att inte sprida de här videoklippen för att minska spridningen. Det är ett fult beteende som skapar en otrygg miljö för våra barn och unga. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för de utsatta. Anmäl klippen till plattformen och tipsa polisen, säger avslutar Rajkovic. 

LÄS MER: Google-användare måste göra detta – innan det är försent

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Idag
13:52
Nyheter
/ Inrikes

80-årig man död i olycka – bytte däck på E20

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Gröna Lund stänger älskad karusell: "Tack för allt"

Idag
13:26
Nyheter
/ Inrikes

Dousa efter svältbeskedet: Apokalyptiskt

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Coop-anställda vädjar till kunderna: Sluta genast med detta

Idag
12:10
Nyheter
/ Inrikes

Barnkläder återkallas – bryter mot EU-regler

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons