Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Under de senaste dagarna har ett tjejgäng i Borås provocerat och trakasserat andra unga tjejer i staden.

Sedan i måndags har ett flertal unga tjejer vittnat om ett tjejgäng som härjar i Borås. Tjejgänget ska ha utsatt andra tjejer för trakasserier.

– De tvingar flickor att utföra akter av förnedrande inslag och filmar det. Det är helt oacceptabelt, säger Ilija Rajkovic, gruppchef på polisen, till BT.

"Vidrigt beteende"

Hittills har fem polisanmälningar gjorts, och händelserna utreds som misshandel och ofredande. Det misstänkta tjejgänget tros komma från en annan ort och består av minst fyra personer. Två av dem har identifierats av polisen. Offren är mellan 12 och 18 år gamla.

Annons

– Jag blir förbannad på det här, det är helt oacceptabelt. Vi jobbar aktivt för att få stopp på det, det är ett vidrigt beteende, säger Rajkovic.

Uppmaningen: Sprid inte

Så sent som under natten till fredagen ska sex till sju unga tjejer i 15-årsåldern slagit och rånat en tjej i 14-årsåldern på en högtalare. Efter attacken gick de åt olika håll, och händelsen utreds som misshandel och rån.

Nu bill polisen veta om fler är drabbade, och uppmanar alla som utsatts att polisanmäla.