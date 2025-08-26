Köttätande parasit upptäckt på människa – det vet man

Ett sällsynt och ovanligt fall av en köttätande parasit på en människa har bekräftats. Fallet har fått myndigheter att agera snabbt – vad vet vi egentligen om risken för att fler ska drabbas?

En ny upptäckt av en köttätande parasit har fått både myndighet och experter att agera snabbt – för att förhindra vidare spridning.

Trots att vissa parasiter tidigare varit utrotade i delar av världen, kan globalt resande tillsammans med klimatförändringar bidra till att gamla hot dyker upp på nya platser.

Vad gäller och hur skyddar du dig?

Sällsynt fall upptäckt här

I början av augusti bekräftades ett mycket sällsynt fall av skruvmaskinfektion hos en person i Maryland, enligt USA:s hälsodepartement.

Den drabbade individen hade nyligen återvänt från El Salvador, ett av flera centralamerikanska länder där ett utbrott av parasiten just nu pågår.

Problemet? Detta är det första rapporterade mänskliga fallet i USA som kopplats till ett utbrottsdrabbat land.

Enligt Andrew Nixon, talesperson för det amerikanska hälsodepartementet, är dock risken för vidare spridning i landet mycket låg. Patienten har tillfrisknat och det finns inga tecken på att parasiten har överförts till andra människor eller djur, rapporterar CNN.

Parasiten som äter levande kött

Parasiten är larvformen av skruvmaskfluga "Cochliomyia hominivorax", som kännetecknas av sin metallisk blå färg. Till skillnad från de flesta andra flugor i samma familj, som endast livnär sig på död vävnad, attackerar denna art levande varmblodiga djur, som till exempel människor.

Den lägger ägg i öppna sår och när de väl kläcks äter de sig in i köttet, vilket kan orsaka infekterade och djupa sår, rapporterar Jordbruksaktuellt.

Enligt Philip Kaufman vid Texas A&M University, kan en levande organism dö inom en till två veckor om infektionen inte behandlas, rapporterar CNN.

Myndigheter agerar

Sedan 2023 har skruvmaskutbrott rapporterats i flera centrala amerikanska länder, inklusive El Salvador och Mexiko. När parasiten nådde södra Mexiko i slutet av förra året, införde USA importstopp för levande boskap från regionen för att skydda inhemska djurbesättningar.

Lösningen? För att bekämpa spridningen planerar USA att producera upp till 300 miljoner sterila flugor per vecka i en ny anläggning i Texas.

Denna metod utrotade skruvmasken tidigare och ska nu användas igen, med nya tekniker.