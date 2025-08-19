Nyheter24
Nytt virus upptäckt i Storbritannien – finns inget botemedel

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 18:30
Bild på febertermometer och en äldre dam med huvudvärk.
Nytt virus upptäckt i Storbritannien – finns inget botemedel Foto: Tove Eriksson/TT/Stella Pictures

Ett nytt virus har upptäckts i Storbritannien och UK Health Security Agency ​har utfärdat hälsovarningar. Det finns inget botemedel mot viruset.

Saga Engfelt
Saga Engfelt
Reporter

För första gången har man upptäckt ett nytt virus i Storbritannien och UK Health Security Agency, UKHSA, har utfärdat hälsovarningar efter upptäckterna.

Viruset finns vanligtvis i Central- och Sydamerika och ger influensaliknande symtom. Det kan orsaka hög feber, huvudvärk, hjärnhinneinflammation och värsta fall död.

Oropouche-viruset upptäckt i Storbritannien

Oropouche-viruset är ett är tropiskt och malarialiknade virus, som även kallas för "slöjvirus".

Hittills har den brittiska folksäkerhetsmydigheten rapporterat in tre bekräftade fall av viruset. Alla smittade ska ha återvänt från Brasilen och insjuknat mellan januari och juni i år, skriver engelska Independent.

Viruset sprids främst genom bett från mygg och knott. Men man är orolig över att det också skulle kunna överföras genom sexuella kontakter och mellan gravida kvinnor till deras ofödda barn.

Finns inget botemedel mot viruset

Det finns inget botemedel mot viruset, men man kan behandla symtomen med vila, vätska och smärtstillande medel.

När man är ute och reser i områden där viruset finns kan man vidta förebyggande åtgårder, för att minska risken att bli smittad. Man kan bland annat använda insektsmedel och skyddskläder, skriver Independent.

