En åttaåring och en tioåring dödades när 23-åringen urskiljningslöst sköt in i en kyrka i Minneapolis. Men dådet kunde slutat ännu värre. Polisen har hittat hylsor och kulor som tyder på att omkring 120 skott avfyrades.

– Det som är riktigt ondskefullt och fegt är att dessa barn slaktades av en skytt som inte ens kunde se dem, säger polischefen Brian O'Hara.

På en presskonferens dagen efter dådet försökte polis och politiker svara på de många frågor som ställts om den ofattbara händelsen i en kyrka där ett stort antal skolbarn samlats för morgonmässa.

Hatade oss alla

Brian O'Hara säger att polisen hittat 119 hylsor från två gevär, och en kula som fastnat i kammaren i en pistol. Och hade kyrkan inte rutinmässigt låst dörrarna inför mässan hade dödssiffran kunnat vara mycket högre.

– Skytten såg attacken som ett sätt att rikta in sig på de mest sårbara, kort sagt ville skytten se barn lida, säger Minnesotas ställföreträdande justitieminister Joseph Thompson.

Ett tydligt motiv saknas annars ännu, säger han.

– Jag kommer inte att ge angriparens ord tyngd genom att upprepa dem. De är hemska och ondskefulla.

– Men i korthet verkar skytten ha hatat oss alla. Skyttens hjärta var fyllt av hat.

Nämn inte namnet

Thompson nämner inte 23-åringen vid namn, och polischefen Brian O’Hara ber alla medier att sluta publicera det.

– Avsikten med skyttens handlingar var att bli beryktad och ökänd, säger han och beskriver skytten som sjukligt besatt av masskjutningar.