Bilden på Donald Trump väcker reaktioner: "Oroande"

Donald Trump har varit ovanligt frånvarande de senaste dagarna, och nu spekulerar folk kring den 79-årige presidentens hälsa.

Frågor om president Donald Trumps hälsa har cirkulerat på sociala medier de senaste dagarna. Under lördagen publicerades omkring 158 000 inlägg med hashtagen "Trump är död" på plattformen X, skriver Newsweek. Även på Google har Trumps hälsotillstånd varit en av toppsökningarna de senaste dagarna, enligt The Independent.

Donald Trump: "Aldrig mått bättre i hela mitt liv"

Trump själv slår tillbaka mot påståendena om att han skulle vara sjuk.

– JAG HAR ALDRIG MÅTT BÄTTRE I HELA MITT LIV, skrev presidenten på sin plattform Truth Social under söndagen.

Även Vita huset har dementerat att Trump skulle vara sjuk.

Bilden väcker reaktioner: "Oroande"

Spekulationerna kring Trumps hälsa började i samband med att presidenten fotograferades med ett synligt blåmärke på handen, bland annat när han välkomnade Sydkoreas president Lee Jae-Myung i Vita huset den 25 augusti.

Donald Trumps blåmärke har väckt reaktioner. Foto: Alex Brandon/TT

Även ett uttalande från vicepresident JD Vance väckte spekulationer om Trumps hälsa, när Vance sa att han var redo att ta över presidentposten om en "fruktansvärd tragedi" skulle inträffa.

– Ja, hemska tragedier händer. Och om, Gud förbjude, något inträffar, kan jag inte tänka mig bättre praktik än de senaste 200 dagarna, sa han den 27 augusti.