1 september införs nya lagen – så påverkas du

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 07:00
Sveriges lagbok och paragraf i lagboken.
Foto: Johan Nilsson/TT & Henrik Montgomery/TT

Den 1 september sker en förändring i lagen som kan få stor betydelse för svensk polis. Vad handlar den om?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Efter år av frustration står svensk polis nu inför en efterlängtad ändring. Från och med 1 september träder en ny lag i kraft, något som många inom rättsväsendet beskriver som ett genombrott i krampen mot organiserad brottslighet.

Polisen har länge vittnat om hur stöldgods försvinner ur landet bara timmar efter brotten begåtts – utan att de haft tillräckliga juridiska verktyg för att agera. Nu blir det ändring på det. 

Vad gäller egentligen?

Ny lag börjar gälla 1 september

Den 1 september blir det straffbart att föra ut stöldgods ur landet, när det nya brottet utförselhäleri införs i svensk lag, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Syftet är tydligt: att stoppa den snabba utförseln av stöldgods, något som länge försvårat utredningar och lett till stora förluster för både privatpersoner och företag.

– Problemet vi har med de internationella brottsnätverken som kommer hit och begår stöldserier är att vi inte så mycket tid på oss ifrån att brottet har begåtts till att de lämnar landet, säger Fredrik Westerholm, Lokalpolisområdeschef i Kalmar, till P4 Kalmar.

Kan bli en vändpunkt

Westerholm är positiv till lagändringen och ser det som ett steg i rätt riktning för att minska brottsligheten. Enligt honom kommer lokalpolisen att ha en central roll i att utreda de nya brotten.

Polisen menar att lagen inte bara ska hjälpa till med fler gripanden, utan också fungera som en avskräckande faktor.

Med nya resurser, tydligt lagstöd och ökade möjligheter att agera snabbt hoppas polisen nu på att kunna vända utvecklingen och minska brottens omfattning – innan stöldgodset hinner lämna landet, rapporterar P4 Kalmar.

