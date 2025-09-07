En mamma och hennes åtta månader gamla dotter har hittats döda i Kalifornien, efter en månad försvinnande.

I juli försvann en mamma och hennes åtta månader gamla dotter i Kalifornien. Fallet följs noggrant av myndigheter och frivilliga, som samlade hopp om att hitta dem.

Men tyvärr blev det inte som de hade hoppats på.

8 månader gammal flicka och mamma hittad döda

Whisper Owen, 36 år, och hennes dotter, som bara var åtta månader gammal, hittades döda över en månad efter att de försvann. Kropparna upptäcktes i en nedsänkt bil i en vattenväg i San Joaquin County i Kalifornien, rapporterar People.

Det var söndagen den 17 augusti som polisen bekräftade fyndet av de två kropparna. De hade lokaliserat mamman och dotterns bil under vatten i området nära Victory Road. Polisen uppgav att kroppen av mamman och barnet fanns inne i fordonet.

Myndigheter arbetar tillsammans för att utreda hur bilen hamnat i vattnet och vad som lett till denna tragiska händelse. Fyndet gjordes efter en intensiv sökinsats.

Försvunnen en månad – efter läkarbesök

Mamman och hennes dotter försvann efter att ha lämnat en läkarundersökning den 15 juli. De skulle vidare till familjemedlemmar, men dök aldrig upp. Mammans partner och två andra barn väntade oroliga hemma när de insåg att de aldrig kom hem.

Familjen anmälde deras försvinnande fyra dagar senare, den 19 juli. Under tiden hade polisen fått signal från mammans telefon, vilket pekade på att den befann sig i vattenområdet där bilen senare hittades.

Anhöriga beskriver mamman som en kärleksfull person, och det var mycket olikt henne att plötsligt försvinna utan att höra av sig. Familjen uttryckte sin sorg, med en viss lättnad över att äntligen kunna börja bearbeta förlusten.