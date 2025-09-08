Donald Trumps yngste son, Barron Trump, är hela 2,06 meter lång, och enligt presidenten finns det en förklaring.

Barron Trump, 19, har synts till i offentligheten sedan han var en liten pojke, och hans enorma längd har ofta väckt uppmärksamhet. Nu har hans pappa Donald Trump avslöjat hur det kommer sig att hans yngste son är så lång.

Därför är Barron Trump så lång – enligt Donald Trump

I fjol när Donald Trump höll ett tal i Des Moines i Iowa under valkampanjen valde han att lyfta fram Barron lite extra. Han berättade bland annat att Barron Trumps avlidne mormor, Amajija Knavs, ofta tagit hand om Barron när han var liten.

– Det var så han blev så lång, han åt bara hennes mat, sa Donald Trump enligt The Mirror.

Annons

Barron Trump, 19, är Donald Trumps femte och yngsta barn. Foto: Stella Pictures

”En speciell pojke”

Donald Trump kallade även Barron för en "speciell pojke", och avslöjade samtidigt att han är intresserad av fotboll, och håller på Premier League-laget Arsenal. 2018 fick Barron Trump träffa den före detta fotbollsspelaren och fotbollstränaren Wayne Rooney i Vita huset.