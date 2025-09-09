Ett spädbarn anmäldes först som kidnappat i Kalifornien, men nu misstänkts föräldrarna ligga bakom hans död.

En tragisk händelse skakade Kalifornien efter att två föräldrar, Rebecca Haro och Jake Haro, åtalas för mordet på sin sju månader gamla son, Emmanuel.

LÄS MER: Försvunnen nioåring hittad död i flod i Pennsylvania



Sju månader gamla sonen försvunnen

Händelsen uppmärksammades nationellt när föräldrarna initialt rapporterade att deras son blivit kidnappad från en bil i Yucaipa den 14 augusti.

Mamman anmälde försvinnandet och påstod att hon blivit attackerad av en okänd man medan hon bytte blöja på barnet, och därefter ska sonen ha kidnappats..

Annons

Sökandet efter barnet kräver stora resurser från polisen, samtidigt som allmänheten samlas i solidaritet med föräldrarna. Spridningen på media var intensiv, och mamman vädjade gråtande i tv att barnet skulle återlämnas, rapporterar CNN.

Men redan ett dygn efter anmälan började polisen notera avvikande saker i föräldrarnas berättelse.

Annons

Föräldrar åtalas för mord – efter anmälan för kidnappning

Utredningen svängde snabbt. Den 22 augusti greps paret i sitt hem i Cabazon. Enligt brottsanmälan tros barnet ha blivit dödat mellan datumen den 5 och 14 augusti – alltså innan anmälan om kidnappning gjordes.

Paret är nu åtalade för mord och för att ha lämnat en falsk polisanmälan.

Annons

Rebecca Haro grips i sitt hem den 22 augusti. Foto: San Bernardino County Sheriff's Department

Jake Haro. Foto: San Bernardino County Sheriff's Department

LÄS MER: Spädbarn och mamma hittades döda i vattnet i USA

Sökandet på kroppen fortsätter

Åklagare påstår att bevis pekar på att barnet under en längre tid utsatts för barnmisshandel, vilket lett till hans död. Trots att barnets kropp ännu inte hittats, uppger myndigheter att man har starka indikationer på var den kan finnas.

Nu, flera veckor senare, sitter Rebecca och Jake Haro fortfarande häktade och frihetsberövade mot en borgen på 1 miljon dollar, motsvarande 9,3 miljoner svenska kronor – och nekar anklagelserna, enligt People.