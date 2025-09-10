Donald Trump har avslöjat vad han brukar kalla sin fru Melania för.

Det var under ett möte i Iowa i somras som president Donald Trump avslöjade vad han brukar kalla sin fru Melania Trump för.

Melania om första mötet med Donald Trump: "Drog till hans energi"

Donald Trump och Melania träffades år 1998, när Melania, som är född och uppvuxen i Slovenien, precis hade flyttat till USA. Hon hade besökt nattklubben Kit Cat Club i New York när Donald Trump plötsligt kom fram för att hälsa.

"Jag kände igen namnet och visste att han var en affärsman eller kändis, men inte mycket mer än så. Jag drogs till hans energi", står det i ett utdrag ut Melanias självbiografi, där hon berättar om första mötet med presidenten, skriver Daily Express.

År 2006 föddes parets första och enda barn tillsammans, sonen Barron Trump, som i dag är 19 år gammal.

Donald Trump och Melania träffades på nattklubben Kit Cat Club i New York år 1998. Foto: Stuart Ramson/TT

Det kallar Donald Trump sin fru Melania för: "Lite hemskt"

Den 3 juli i år avslöjade Trump under ett möte i Iowa vad han brukar kalla sin fru för, något även The Independent uppmärksammat.

"Jag kallar henne för 'första dam', är det inte lite hemskt? Jag brukar säga 'Godnatt, första dam, min älskling', för det påminner mig om att jag är president. Det är därför", sade Trump.