Man hittad död i Mississippifloden – försvunnen sedan 1963

När en bil från 1960-talet nyligen bärgades ur Mississippifloden i Minnesota väcktes ett nästan 60 år gammalt försvinnande till liv igen.

Det var året 1967 då Roy Benn försvann spårlöst efter ett restaurangbesök och som sedan dess inte funnits ett spår av honom.

Under årtionden har både polis och anhöriga levt med obesvarade frågor, som aldrig tar slut.

Men nu, nästan 58 år senare, har en upptäckt i Mississippifloden förändrat allt.

Försvunnen 58 år – hittades död i flod

Annons

Den 13 augusti 2025 bärgade myndigheterna en Buick Electra från 1963 ur Mississippifloden nära Sartell, Minnesota. I bilen fanns mänskliga kvarlevor och flera personliga föremål, rapporterar People.

Kort efter kunde bilen identifieras som tillhörande Roy Benn, en man som senast sågs 25 september 1967 på King’s Supper Club, som är ett kafé i Sartell. Då var han 59 år gammal.

Upptäckten gjordes av en fiskare som var ute på en båttur med en vän. Tre dagar senare dök ett gemensamt team ner och bärgade bort bilen.

Då visade sig fordonen vara registrerat på Roy Benn, och kvarlevorna som hittades skickades till rättsmedicinska undersökningar för identifiering.

Annons

Bekräftad identitet – dödsorsaken oklar

4 september kunde de bekräfta att kvarlevorna genom DNA-analys officiellt identifierats som Roy Benn. Däremot är dödsorsak inte fastställda och rättsläkarens utredning pågår fortfarande.

Trots omfattande sökinsatser genom alla dessa år lyckades man aldrig hitta några spår, fram tills nu.

Benn förklarades död åtta år efter sitt försvinnande, men både familj och polis har hållit hoppet vid liv om att en dag få svar.