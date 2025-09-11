Två lik har hittats i frysboxar i Åbo i Finland, rapporterar finländska medier. De två personerna avled för mer än 30 år sedan.

Det handlar om en man och en kvinna som bägge var äldre och avled på naturligt vis 1994 respektive 1995. Kropparna lämnades över till anhöriga, men begravdes aldrig, trots att de avlidna har en gravsten på en begravningsplats.

Två lik hittade i frysbox – släkting misstänkt för giftefridsbrott

En person, en anhörig till de två döda, misstänks för griftefridsbrott.

– Den misstänkta personen har en tankevärld som avviker från det vanliga, säger polisen Lasse Höysti till Yle.