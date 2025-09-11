Nyheter24
Två lik hittade i frysbox i Finland – efter 30 år

Publicerad: 11 sep. 2025, kl. 10:46
Uppdaterad: 11 sep. 2025, kl. 10:59
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

Två lik har hittats i frysboxar i Åbo i Finland, rapporterar finländska medier. De två personerna avled för mer än 30 år sedan.

Det handlar om en man och en kvinna som bägge var äldre och avled på naturligt vis 1994 respektive 1995. Kropparna lämnades över till anhöriga, men begravdes aldrig, trots att de avlidna har en gravsten på en begravningsplats.

Två lik hittade i frysbox – släkting misstänkt för giftefridsbrott

En person, en anhörig till de två döda, misstänks för griftefridsbrott.

– Den misstänkta personen har en tankevärld som avviker från det vanliga, säger polisen Lasse Höysti till Yle.

Hur detta kom att uppdagas efter 30 års tid framgår inte i detalj, men någon gjorde en polisanmälan. När polis tittade närmare på omständigheterna fattades beslut om en husrannsakan mot en villa, där de två liken sedan hittades i frysboxar i ett intilliggande skjul på tomten.

