Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Polisen går ut med film – jagar Charlie Kirks mördare

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 06:54
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 08:18
Charlie Kirk sköts till döds under ett event på ett universitet i Utah på onsdagen. Foto: Hannah Schoenbaum/TT & Meredith Seaver/TT

Jakten på högerdebattören Charlie Kirks mördare fortsätter efter mer än ett dygn. Amerikanska myndigheter vänder sig nu till allmänheten för hjälp – och hittills har över 7 000 tips kommit in.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Polisen, USA, JD Vance

Under natten mot fredagen släppte polismyndigheten i Utah en övervakningsfilm på en person ”av intresse” efter mordet på den republikanske debattören Charlie Kirk. I klippet syns hur personen kort efter skjutningen springer över ett tak och sedan hoppar ned på marken, för att därefter springa från platsen.

LÄS MER: Expresidenten Jair Bolsonaro döms till 27 års fängelse

Vädjar om allmänhetens hjälp

På torsdagen släppte FBI därtill bilder på en misstänkt person iförd solglasögon och mörka kläder.

Trots att polisen hittat både vapen samt hand- och skoavtryck från platsen befinner sig skytten fortsatt på fri fot.

Annons

Utahs guvernör Spencer Cox ber nu allmänheten om tips.

– Vi kan inte göra vårt jobb utan allmänhetens hjälp, säger han.

Människor tänder ljus till Charlie Kirks minne på torsdagen.
Människor tänder ljus till Charlie Kirks minne på torsdagen.

– Vi har människor över hela landet som försöker ställa gärningsmannen inför rätta.

Cox uppger att över 7 000 tips kommit in. Det är det högsta antalet tips från allmänheten sedan terrordådet vid Boston maraton 2013, skriver The Washington Post.

Charlie Kirk sköts ihjäl medan han talade inför en stor folkmassa vid Utah Valley University på onsdagen, amerikansk tid. Den 31-årige småbarnspappan har beskrivits som en superstjärna inom den amerikanska högern. Han stod nära president Donald Trump och sägs ha varit en bidragande orsak till att så många unga amerikaner röstade på Trump i fjolårets val.

Kirks kista fördes på torsdagen till staden Phoenix i Arizona med hjälp av Air Force Two, den amerikanska vicepresidentens flygplan. Med på planet fanns såväl Kirks änka som vicepresident JD Vance.

LÄS MER: Vem var Charlie Kirk? Familj, fru och Donald Trump-stödet

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:00
Nyheter
/ Utrikes

Tusk: Trumps teori om ryska drönare stämmer inte

Idag
09:52
Nyheter
/ Utrikes

”Vi har satt oss på nån jävla pausknapp”

Idag
09:14
Nyheter
/ Utrikes

Charlie Kirk nominerad till EU-pris

Idag
09:04
Nyheter
/ Utrikes

Senatorer: USA medskyldigt till etnisk rensning

Idag
08:48
Nyheter
/ Utrikes

FN röstar om tvåstatslösning utan Hamas

Idag
08:10
Nyheter
/ Utrikes

Ryssland och Belarus inleder stor militärövning

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons