Polisen går ut med film – jagar Charlie Kirks mördare

Jakten på högerdebattören Charlie Kirks mördare fortsätter efter mer än ett dygn. Amerikanska myndigheter vänder sig nu till allmänheten för hjälp – och hittills har över 7 000 tips kommit in.

Under natten mot fredagen släppte polismyndigheten i Utah en övervakningsfilm på en person ”av intresse” efter mordet på den republikanske debattören Charlie Kirk. I klippet syns hur personen kort efter skjutningen springer över ett tak och sedan hoppar ned på marken, för att därefter springa från platsen.

Vädjar om allmänhetens hjälp

På torsdagen släppte FBI därtill bilder på en misstänkt person iförd solglasögon och mörka kläder.

Trots att polisen hittat både vapen samt hand- och skoavtryck från platsen befinner sig skytten fortsatt på fri fot.

Utahs guvernör Spencer Cox ber nu allmänheten om tips.

– Vi kan inte göra vårt jobb utan allmänhetens hjälp, säger han.

Människor tänder ljus till Charlie Kirks minne på torsdagen.

– Vi har människor över hela landet som försöker ställa gärningsmannen inför rätta.

Cox uppger att över 7 000 tips kommit in. Det är det högsta antalet tips från allmänheten sedan terrordådet vid Boston maraton 2013, skriver The Washington Post.

Charlie Kirk sköts ihjäl medan han talade inför en stor folkmassa vid Utah Valley University på onsdagen, amerikansk tid. Den 31-årige småbarnspappan har beskrivits som en superstjärna inom den amerikanska högern. Han stod nära president Donald Trump och sägs ha varit en bidragande orsak till att så många unga amerikaner röstade på Trump i fjolårets val.