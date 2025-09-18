Det fick Donald Trump äta på slottet i England

Donald Trump har varit på statsbesök i England i dagarna. Besöket avslutades med bankett med Kung Charles på slottet Windsor. Här får du veta hela menyn på banketten.

President Donald Trump var på besök i England i dagarna. Hela besöket avslutades med en spektakulär kunglig statsbankett på slottet Windsor strax utanför London.

Det var en glittrande måltid med kungligheter, trumpetfanfarer, fin mat och dyrt vin.

Donald Trump åt bankettmiddag med Kung Charles

En statsbankett är en finare middag som avslutar ett statsbesök. Middagen som är flådig ska få besökaren, i detta fall president Trump att känna sig speciell och uppskattad.

Runt middagsbordet satt 160 gäster, bakom 1 452 bestick, alla hade fem vinglas var och menyn var skriven på franska, vilket även engelska BBC rapporterat om.

Det fick Donald Trump äta på slottet Windsor

Till förrätt bjöds det på en pannacotta med vattenkrasse i Hampshire med parmesanbröd och vakteläggssallad.

Till huvudrätt fick Trump och Kung Charles njuta av ekologisk kycklingballotine från Norfolk inlindad i zucchini med en smakrik timjan- och saltsås.

Desserten bestod av vaniljglassbombe med kentisk hallonsorbet och lätt pocherade Victoria-plommon.