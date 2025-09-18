Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Det fick Donald Trump äta på slottet i England

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 09:08
Bilder på statsbanketten och Donald Trump och Kung Charles.
Det fick Donald Trump äta på slottet i England. Foto: Evan Vucci/TT/Yui Mok/TT

Donald Trump har varit på statsbesök i England i dagarna. Besöket avslutades med bankett med Kung Charles på slottet Windsor. Här får du veta hela menyn på banketten.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Kung Charles, England

President Donald Trump var på besök i England i dagarna. Hela besöket avslutades med en spektakulär kunglig statsbankett på slottet Windsor strax utanför London. 

Det var en glittrande måltid med kungligheter, trumpetfanfarer, fin mat och dyrt vin.

LÄS MER: Har du klassiska tallriken hemma? Är värd 8 500 kronor i dag

Donald Trump åt bankettmiddag med Kung Charles

En statsbankett är en finare middag som avslutar ett statsbesök. Middagen som är flådig ska få besökaren, i detta fall president Trump att känna sig speciell och uppskattad.

Annons

Runt middagsbordet satt 160 gäster, bakom 1 452 bestick, alla hade fem vinglas var och menyn var skriven på franska, vilket även engelska BBC rapporterat om.

LÄS MER: Hotellkedja ber om ursäkt efter råttkaos

Det fick Donald Trump äta på slottet Windsor

Till förrätt bjöds det på en pannacotta med vattenkrasse i Hampshire med parmesanbröd och vakteläggssallad.

Till huvudrätt fick Trump och Kung Charles njuta av ekologisk kycklingballotine från Norfolk inlindad i zucchini med en smakrik timjan- och saltsås.

Desserten bestod av vaniljglassbombe med kentisk hallonsorbet och lätt pocherade Victoria-plommon.

LÄS MER: Det ska du aldrig göra mot din hund: "En risk"

Foto: Phil Noble/TT

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:14
Nyheter
/ Utrikes

Macron ska bevisa i domstol att frun är kvinna

Idag
09:08
Nyheter
/ Utrikes

Det fick Donald Trump äta på slottet i England

Idag
08:10
Nyheter
/ Utrikes

Efter kungliga mottagandet: Trump möter Starmer

Idag
08:08
Nyheter
/ Utrikes

Nej till Milei utlöste gatujubel i Argentina

Idag
07:22
Nyheter
/ Utrikes

Tre poliser skjutna till döds i USA – skytten död

Idag
05:46
Nyheter
/ Utrikes

Fyraåringen efter flykten: Vem ska jag leka med nu?

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons