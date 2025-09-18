Enligt veterinären Lotta Möller Koivisto bör man inte tvätta sin hund med grönsåpa eller schampo för människor. Hon menar att det finns en risk att hundens hud blir irriterad om man använder annat än sådant som är tänkt för djur.

I flera Facebookgrupper och forum på nätet rekommenderar hundägare varandra att tvätta sina hundar med grönsåpa om man skulle ha slut på vanligt hundschampo hemma.

Hundar har ett eget pH-värde

Hundar har ett pH-värde som är olikt människors och behöver därför tvättas med medel som har ett pH-värde mellan 6,3–7,2 för att inte störa pälsens fuktbalans och skapa klåda, skriver tidningen Land.

Enligt Västerbottenssåpa har de flesta grönsåpor ett pH-värde på 9 eller högre.

Nyheter24 har pratat med Lotta Möller Koivisto, veterinär på Agria, om att tvätta hundar med grönsåpa och vad som egentligen händer om man gör det.

Veterinären: "Alltid en risk"

För Nyheter24 berättar hon att hon starkt skulle avråda från detta, eftersom att det är ett rengörinsmedel.

– Det är ju ett skurmedel, ett rengöringsmedel. Jag har ingen erfarenhet av att bada hundar med grönsåpa. Det finns ju alltid en risk för att man blir irriterad i huden och så vidare. Det är väl inte farligt, men jag tycker inte att det är lämpligt att rekommendera det.

Möller Koivisto hänvisar istället till de hundschampon som finns i matbutiker och på apotek om man ska tvätta sin hund.

– Det finns ju alternativ, oavsett om han har ett djur som är smutsigt eller om det är så att man har ett djur som till exempel behöver ett medicinskt schampo, för så kan det ju också vara, säger hon.

Foto: Agria/Pressbild

Schampo för människor kan irritera hundens hud

Hon avråder även de som tänkt använda schampo avsett för människor.

Hon menar att det inte är direkt farligt en enstaka gång, men kan irritera hundens hud. Istället tycker Möller Koivisto att man ska använda schampon som faktiskt är framtagna för djur.

– Schampon är ju framtagna för att passa olika djurarter. Det är sannolikt inte farligt, men jag skulle inte rekommendera det. Tänk på att vissa hundar kan bli irriterade i huden av olika bad samt om pälsen inte får torka ordentligt, säger Lotta Möller Koivisto till Nyheter24.