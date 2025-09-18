Nyheter24
Varningen – gå inte på "annonserna"

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 13:33
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Tim Aro/TT

Just nu sprids en ny bluffvåg där bedragare klonar kända nätbutiker och lurar kunder att tro att de köper exklusiva varor till kraftigt nedsatta priser.

En granskning från SSF Stöldskyddsföreningen visar att falska annonser på Facebook leder direkt till bluffbutiker, något Expressen även uppmärksammat. 

– Det går inte att avgöra om annonserna är äkta eller falska utan att klicka på dem, säger Karl Emil Nikka, cybersäkerhetsspecialist på SSF, till tidningen. 

LÄS MER: 1 miljon svenskar hackade – uppmaningen: Gör detta nu

Varningen – klicka inte på "annonserna"

Det är inte bara annonserna som luras. När någon beställer från de falska butikerna hamnar pengarna hos så kallade frontbutiker. Det är webbsidor som utåt sett verkar seriösa, men som i verkligheten används för att göda bedrägeriet.

– Vi har kopplat ihop 13 klonade varumärkesbutiker med 20 olika frontbutiker. Vi har därutöver hittat frontbutiker som vi inte vet om har blivit kapade eller är en medveten del i bedrägeriet, fortsätter Nikka.

För att locka fler kunder använder bedragarna extrema rabatter. På sajterna utlovas lyxvaror till uppemot 80 procent lägre pris än vanligt. Personer uppmanas nu att vara extra skeptisk mot annonser som lovar lyxvaror till extremt låga priser, samt att gå in på företagets officiella hemsida istället för att klicka på annonserna. 

LÄS MER: Då ska du aldrig swisha – storbankens skarpa varning

Flera stora varumärken drabbade

Bland märkena som imiteras finns både mode, sport och teknik. Här är några av de företag som just nu används i bluffkampanjerna:

  • Björn Borg
  • Dolce & Gabbana
  • J Lindeberg
  • Karl Lagerfeld
  • Swatch
  • Tissot
  • Marimekko
  • Ducati
  • Bose
  • Mango
  • Dewalt
  • Paul Smith

LÄS MER: 2 400 kronor i ersättning vid strömavbrott – vissa får mer

Kommentarer

