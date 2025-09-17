Den 10 september 2025 sköts högeraktivisten Charlie Kirk ihjäl under ett evenemang i Utah. Nyheter24 reder ut vem den misstänkte mördaren Tyler Robinson är.

Vem är Tyler Robinson?

Tyler Robinson från Utah har pekats ut som högeraktivisten Charlie Kirks misstänkte mördare. Charlie Kirk sköts ihjäl den 10 september 2025 under ett evenemang vid Utah Valley University (UVU). Skotten ska ha avlossats från ett tak, cirka 180 meter från evenemanget.

Efter en 33 timmar lång jakt på gärningsmannen kunde Tyler Robinson gripas, detta efter att hans pappa känt igenom honom på övervakningsbilderna polisen gått ut med, skriver BBC.

Tyler Robinson ålder – hur gammal är han?

Enligt uppgifter till NBC News är Tyler Robinson född den 16 april 2003, vilket innebär att han fyller 22 år 2025.

Tyler Robinson, 22, pekas ut som Charlie Kirks misstänkte mördare. Foto: AP/TT

Hur har Tyler Robinson beskrivits?

Enligt New York Times ska Tyler Robinsons tidigare klasskamrater och grannar beskrivit honom som blyg och tillbakadragen. Släktingar ska även ha beskrivit honom som "väldigt omtänksam", skriver NBC News.

Har Tyler Robinson erkänt mordet på Charlie Kirk?

Enligt domstolsdokumenten som bland annat BBC tagit del av ska Tyler Robinson ha erkänt mordet för sin rumskamrat.

"Det var väl inte du som gjorde det???", ska rumskompisen ha frågat i ett av sms:en.

"Det är jag, förlåt", ska Tyler då ha svarat.

Han ska även ha erkänt mordet i en gruppchatt på plattformen Discord:

"Hej allihopa, jag har dåliga nyheter till er alla. Det var jag på UVU igår. Jag ber om ursäkt för allt detta", ska 22-åringen ha skrivit några timmar före gripandet, enligt Washington Post.

Tyler Robinson har i nuläget inte erkänt för polis att det var han som mördade Charlie Kirk, men enligt BBC ska 22-åringens DNA ha hittats på den handduk som det misstänkte vapnet var inlindat i när det hittades.

Tyler Robinson greps 33 timmar efter mordet på Charlie Kirk. Detta efter att hans pappa känt igenom honom på övervakningsbilder polisen gått ut med. Foto: FBI Salt Lake City

Har Tyler Robinsons familj uttalat sig om misstankarna?

Enligt BBC ska Tyler Robinsons mamma ha berättat för utredarna att Tyler Robinson ska ha blivit allt mer politisk de senaste åren, och börjat "luta mer åt vänster". En av hans familjemedlemmar ska även ha sagt att 22-åringen ska ha uttryckt åsikter om Charlie Kirk under en familjemiddag, bara dagar innan det planerade evenemanget vid UVU.

Tyler Robinsons föräldrar ska ha varit republikaner och röstat på Donald Trump under presidentvalet 2024, vilket ska ha resulterat i att 22-åringen och hans pappa hamnat i politiska diskussioner, då de inte delade samma åsikter, skriver The Guardian.

Har Tyler Robinson någon partner?

Enligt uppgifter till bland annat New York Times ska polisen i Utah ha bekräftat att Tyler Robinson ska ha haft en romantisk relation med sin rumskompis som han även ska ha erkänt mordet för.

– Den här personen hade ingen aning och var chockad när den fick veta vad som hänt, ska guvernören Spencer Fox ha sagt i ett uttalande enligt tidningen.

Är Tyler Robinson häktad misstänkt för mordet på Charlie Kirk?

Ja, i nuläget sitter Tyler Robinson häktad i Utah. 22-åringen är åtalad för mord, grovt vapenbrott och försök att undanröja bevis. Detta genom att ha försökt övertala sin rumskamrat att radera deras sms-konversation, där han även ska ha berättat att han planerat mordet i en vecka, skriver BBC.

Vad har polisen sagt om Tyler Robinsons eventuella motiv?

Enligt polisen kan Tyler Robinson ha mördat Charlie Kirk då han ansåg att Kirks åsikter om transpersoner var "hatiska", skriver Axios. Tyler Robinsons rumskamrat, som han även ska ha haft en romantisk relation med, är en transperson som genomgår en könsomvandling från man till kvinna. I ett av sms:en till rumskamraten ska Tyler Robinson efter mordet även ha skrivit att han "fått nog av Charlie Kirks hat".

Charlie Kirk var uttalad motståndare till könsbekräftande vård för minderåriga. Han har även uttryckt kritiska åsikter om hbtq-personers rättigheter, invandrare och feminism.

Åklagaren Jeff Gray har även sagt att Tyler Robinson tros ha riktat in sig på Charlie Kirk baserat på Kirks politiska uttryck.

Högeraktivisten Charlie Kirk, 31, sköts ihjäl den 10 september 2025 under ett evenemang i Utah. Foto: Lindsey Wasson/TT

Riskerar Tyler Robinson dödsstraff?

Ja, åklagaren i fallet yrkar på dödstraff för Tyler Robinson, skriver Axios.