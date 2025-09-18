Trump: "Putin har svikit mig"

Att stoppa Rysslands anfallskrig mot Ukraina har varit svårare än vad den amerikanske presidenten först trott. Det medger Donald Trump på en pressträff tillsammans med brittiske premiärministern Keir Starmer. Putin har verkligen svikit mig, säger Trump.

Inför ett stort pressuppbåd vid premiärministerns officiella lantställe Chequers lade den amerikanske presidenten ut texten om sin syn på det ryska invasionskriget.

Trump lovade under fjolårets valkampanj att han skulle få stopp på kriget omgående efter det att han vunnit valet. På torsdagen återkom han till varför så inte blivit fallet.

— Man vet aldrig vad som ska hända i ett krig. Saker händer som är motsatsen till vad man trodde på förhand. Man trodde att det skulle bli enkelt eller svårt och sedan visar det sig vara det motsatta, sade Trump, och gjorde gällande att avsaknaden av framsteg i förhandlingarna är en av hans ”största besvikelser”.

För Starmer har Putins fullskaliga invasion och stödet till Ukraina varit en huvudfråga sedan han tillträdde premiärministerposten förra sommaren.

Hav som separerar

Detta ville dock Trump tona ned när han i stället beskrev det som att kriget ”inte påverkar” britterna på något avgörande sätt. Han medgav dock att Storbritannien geografiskt ligger betydligt närmare Ukraina jämfört med USA.

Annons

— Vi har ett helt hav som separerar oss, sade Trump.

Starmer kommenterade inte utspelet om vilken effekt invasionen har för Storbritannien, utan bytte i stället spår.

— Vi måste sätta extra press på Putin, svarade han, och konstaterade att den senaste tidens blodiga attacker mot civila i flera ukrainska attacker inte rimmar med ”en person som vill ha fred”.

Angående frågan om att erkänna en palestinsk stat, som Storbritannien har planer på, sade Trump att det är en av "de få frågor" där han och Starmer inte är överens.

Både Trump och Starmer sade likt tidigare att de arbetar hårt för bringa fred och stabilitet till Mellanöstern. Men några konkreta besked om när kriget i Gaza skulle kunna komma att avslutas blev det inte.

— Vi jobbar väldigt hårt med Israel och Gaza, det är komplext, men vi kommer att få de gjort, sade Trump.

Militär mot migranter

På en reporterfråga om Trump har något råd till Starmer gällande migration föreslog presidenten att hans brittiska kollega skulle kunna sätta in militären för att stoppa papperslösa.