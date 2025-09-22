En kvinna hittades död i en flod i Australien för sju månader sedan. Nu har hennes före detta make gripits för mordet.

En tvåbarnsmamma i 49-årsåldern hittades död i en flod för sju månader sedan – nu åtalas hennes före detta make för mord.

Mannen, som är i samma ålder, greps efter en omfattande polisinsats där både vittnesmål och övervakningsfilmer spelat en central roll.

Mamman hittades död i flod sju månader sedan

Crystal Beale, en tvåbarnsmamma från Australien, försvann i februari efter en kväll ute med sina barn.

Morgonen därpå gjordes den tragiska upptäckten av en person som passerade förbi, hennes kropp liggandes i floden.

Sedan dess har polisen arbetat intensivt för att kartlägga hennes sista timmar i livet, en utredning som nu lett fram till att Jesse Beale, hennes ex-make, ställs inför rätta.

Samma kväll som tragedin

Det var den 21 februari som tvåbarnsmamman åt en middag tillsammans med sina barn på en restaurang, i närheten av Brisbane.

Efter att de hade ätit träffade hon upp sin före detta make – som polisen menar hade en historia av våld i hemmet, rapporterar People.

De sågs köra iväg tillsammans, och kliva ur bilen i ett annat område i närheten, vid klockan 21.30 på kvällen.

Dagen därpå, den 22 februari, hittades hennes kropp i Brisbanefloden. Fyndet blev startskottet för en omfattande mordutredning.

Polisen har därför gått igenom mer än tusen timmar av övervakningsfilmer, samtidigt som man uppmanat allmänheten att komma in med tips.

Utredningen fortsätter

Spåren ledde till slut fram till att hennes ex-make, ska ha fört hennes kropp till floden. Nyligen greps därför mannen, åtalad för mord och misskötsel av kropp.

För Crystals familj innebär åtalen en viktig vändpunkt efter ett fall som har lämnat många frågor obesvarade. Det har ännu inte offentliggjorts vad som hände med barnen samma kväll som Crystal försvann, enligt People.