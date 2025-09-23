Stark kritik mot Trumps varning för paracetamol

Donald Trump påstod på måndagen att paracetamol är skadligt för gravida kvinnor och deras foster. Men forskningen stödjer inte presidentens påståenden, som får kritik.

På en presskonferens hävdade Trump att paracetamol ligger bakom den kraftiga ökningen av barn med autism-diagnoser i USA, och att orsaken är att gravida tar Tylenol, det i USA vanligaste varumärket för paracetamol.

— Att ta det är inte bra, ok, det är inte bra. Därför rekommenderas kvinnor att bara ta Tylenol under graviditeten om det är absolut medicinskt nödvändigt, sade han i Vita huset.

Men en direkt länk mellan medicinen och autism har aldrig bevisats, vilket flera mediebolag och nyhetsbyråer kommenterar.

Experter och forskare konstaterar att ökningen i stället främst beror på nya definitioner av autism och att även lättare diagnoser nu räknas in, samt att diagnoser också ställs på ett bättre sätt.

Svensk studie

Bland annat gick NBC News in i sin sändning av presskonferensen och faktagranskade alla siffror och varnade för att de inte stämde och att paracetamol tvärtom är en av de säkrare medicinerna att ta för blivande mödrar.

Sky News konstaterar i sin rapport från Trumps tal att flera studier visar att det inte finns några kopplingar och citerar i synnerhet en studie från Karolinska institutet i Sverige och Drexel university i USA.

I den studien, från 2024, konstateras att som gravid ta smärtstillande med paracetamol inte ökar risken för att barnet får autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning.

Forskarna använde sig där av data i olika register från 2,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1995 och 2019. Barnen följdes i upp till 26 år och forskarna såg ingen skillnad i förekomst av diagnoserna mellan syskon där mamman tagit respektive inte tagit paracetamol.

Vill ge B-vitamin

Efter presskonferensen meddelade amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA att de godkänt ett läkemedel för behandling av autism. Detta medel, leucovorin, är enligt nyhetsbyrån AFP ett koncentrat av B-vitamin.

Trump gick senare i sitt tal vidare och sade även att vaccin för hepatit B inte ska ges till spädbarn. Inte heller detta har stöd i vetenskapen.