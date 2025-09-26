Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Brott och straff

31-årig kvinna hittades död i Spanien 2005 – identifieras nu

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 09:44
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 09:44
Minnesstund och en kropp som har hittats vid vägkant.
Bilderna är genrebilder. Foto: Olivia Diaz/TT & Ohad Zwigenberg/TT

Det var 2005 som kvinnan hittades död vid en vägkant i Barcelona. Nu, 20 år senare, identifieras hon.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Brott och straff

Efter hela två decennier av ovisshet har en kvinnas identitet fått ett namn. Vad var det egentligen som hände?

31-årig kvinna identifierad efter 20 år

Mer än 20 år efter att en okänt kvinnas kropp påträffades i nordöstra Spanien har hon äntligen identifierats. 

Genom ett samarbete mellan flera polismyndigheter och globala initiativet "Operation Identify Me", har det nu bekräftats att kvinnan var Liudmila Zavada, en 31-årig medborgare från Ryssland.

Det var i juli 2005 som hennes kropp hittades vid en vägkant i Barcelona. Hon var klädd i en rosa blommig topp, rosa byxor och rosa skor, något som fick spansk polis kalla henne "kvinnan i rosa". 

Trots omfattande utredningar lyckades man aldrig fastställa vem hon var – förrän nu. 

LÄS MER: Tvåbarnsmamma hittades död i Brisbanefloden – exet misstänks

Så gick arbetsprocessen

Genombrottet kom tidigare i år, när turkisk polis granskade fingeravtryck. Spåren ledde till en träff i en nationell databas, vilket i sin tur bekräftades genom ett DNA-test med en nära anhörig i Ryssland, rapporterar BBC.

Annons

Kvinnan är den tredje personen som har identifierats genom operationen, ett initiativ som lanserades 2023. Syftet var att ge namn åt kvinnor som dött under misstänkta eller oförklarliga omständigheter i Europa. 

Tillsammans med detaljer som fingeravtryck, kläder och smycken kunde man identifiera kroppar utan identitet. 

Foto: Interpol via BBC.

LÄS MER: Knivhögg sin fru framför barnet – döms till fängelse

Utredningen fortsätter

Även om den 31-åriga kvinnan som försvann 2005, nu har identifierats, är det fortfarande frågetecken kring hennes död. Lokala myndigheter har tidigare klassat fallet som "misstänkt", då kroppen misstänks ha flyttats under de 12 timmar som föregick upptäckten.

Annons

Fallet förblir alltså öppet, och polisen kommer att fortsätta samla in uppgifter i hopp om att ta reda på vad som faktiskt hände, enligt BBC.

LÄS MER: Flicka hittad död i USA efter 1,5 år – känd rappare utreds

Flera kvinnor som fortfarande saknar namn

Totalt arbetar Interpol, som leder operationen, med att identifiera ytterligare 44 kvinnor som hittats döda i bland annat Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien och Spanien.

Många av dem tros ha varit unga, mellan 15 och 30 år gamla, och majoriteten misstänks blivit mördade.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:30
Nyheter
/ Utrikes

Storbritannien satsar på digitala leg

Idag
09:10
Nyheter
/ Utrikes

Nya lånplaner: 1 500 miljarder till Ukraina

Idag
08:58
Nyheter
/ Utrikes

Europeiska S-ledare i gemensam vädjan till EU

Idag
08:32
Nyheter
/ Utrikes

Trump om Putin: ”Dödar utan anledning”

Idag
07:34
Nyheter
/ Utrikes

Ny storm i Filippinerna: Hundratusentals evakuerade

Idag
06:36
Nyheter
/ Utrikes

Trump: Israel kan inte annektera Västbanken

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons