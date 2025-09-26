Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes

75-årig kvinna gripen – hade sin döda dotter i frysen

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 05:02
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 07:11
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En 75-årig kvinna har gripits i Japan sedan hon erkänt att hon i två årtionden haft sin döda dotter i frysen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Utredarna fann kroppen i en frysbox på tisdagen, sedan mamman gått in på en polisstation i prefekturen Ibaraki för att rapportera saken. Dottern låg i knästående position i boxen, uppger en anonym polistalesperson.

Enligt talespersonen var den döda född 1975 och skulle i dag ha varit i 50-årsåldern om hon varit vid liv. En obduktion ska nu försöka fastställa dödsorsaken.

75-åringen har uppgett att hon köpt frysboxen sedan dotterns lik börjat lukta illa. Hon är nu misstänkt för att ha ”övergett en kropp”.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:34
Nyheter
/ Utrikes

Ny storm i Filippinerna: Hundratusentals evakuerade

Idag
06:36
Nyheter
/ Utrikes

Trump: Israel kan inte annektera Västbanken

Idag
05:46
Nyheter
/ Utrikes

Krismöte i EU: Måste bygga drönarmur

Idag
05:02
Nyheter
/ Utrikes

75-årig kvinna gripen – hade sin döda dotter i frysen

Idag
05:02
Nyheter
/ Utrikes

Trump: Erdogan kan riggade val

Idag
03:50
Nyheter
/ Utrikes

Tyskland storsatsar på rymdförsvar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons