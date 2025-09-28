Skräckfyndet i källare i USA: Fyra hölls fångna – en var död

En man höll fyra offer fångade i sin källare i tio år. När myndigheter till slut ryckte in, var en av kvinnorna död.

Ett till synes lugnt bostadsområde i South Carolina har skakats av ett avslöjande om ett tragiskt och långvarigt fångenskap. En man hittades nyligen vid liv i en källare, tillsammans med två andra kvinnor, men fjärde offret, hans fru, var redan död när räddningspersonalen anlände.

Det är först efter dödsfallet som sanningen har börjat träda fram. Vad var det egentligen som hände?

Gömde offren i husets källare – i 10 år

I över tio år ska en man i 35-årsåldern ha hållit fyra personer fångna i källaren i sitt eget hus, som ligger i Lancaster, South Carolina. Situationen upptäcktes för när en av kvinnorna dog efter att ha blivit brutalt misshandlad och nekat både mat och vård, det rapporterar New York Post.

När polisen sedan anlände till bostaden, den 25 juli, möttes de av en chockerande syn. En kvinna var död, efter en lång tid av misshandel, samt två andra personer och kvinnans make – som fortfarande hölls fångna under fruktansvärda förhållanden.

Den misstänkte, 35-årige Donnie Ray Birchfield Jr, greps kort därefter och har sedan dess åtalats för en rad olika brott, däribland misshandeln av en utsatt vuxen, fyra fall av olaga frihetsberövande, våld i hemmet och även ekonomiskt utnyttjande.

Offren, som hölls fångade, var ett sårbart gift par, och två andra kvinnor som hade haft romantiska relationer med den misstänkte.

Den döda kvinnan och hennes make ska ha varit i behov av vård, varpå mannen skulle ha agerat som deras "vårdgivare". Det är fortfarande oklart hur paret och gärningsmannen kände varandra.

Foto: Lancaster County interneringscenter

Levde isolerade i källare

De två andra kvinnorna levde isolerade i hans källare och fick endast lämna rummet på mannens villkor. Han kontrollerade deras mat, toalettbesök och kontakt med omvärlden.

Enligt åtalet ska mannen även ha stulit stora summor pengar från sina fångar. Bland annat har han spenderat tusentals dollar med det gifta parets kreditkort, inklusive köp på Walmart och betalningar till sina egna skulder.

Bara under de senaste åtta månaderna ska han ha tagit nästan 12 000 dollar, motsvarande 113 000 svenska kronor, från parets konto.

Ett av offren berättade i ett förhör att den misstänkte mannen hade hotat att döda henne och hennes familj, även sagt saker som "jag vet hur man gör sig av med en kropp".

I området berättade en av grannarna att mannen är en "sjuk individ", och att ingen visste de sjuka grejerna som pågick i hans källare, enligt New York Post.

Utredningen fortsätter

Myndigheternas avvaktar nu rättsmedicinska rapporter innan ytterligare åtal kan väckas. Under tiden sitter Donnie Ray Birchfield Jr. häktad med en borden på 150 000 dollar.