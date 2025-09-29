Sorgen efter Ebba, 11 – dog i Lofoten: "Oerhörd tragedi"

Ebba Torstensson dog i båtolyckan i Lofoten. Den 11-åriga flickan kom från Östersund.

– En oerhörd tragedi, säger kommunalrådet Niklas Daoson till Nyheter24.

Ebba Torstensson dog i båtolyckan på Nappstraumen i norska Lofoten. Den elvaåriga flickan var ute på en arrangerad fisketur med sin familj, två andra svenska turister och en norsk guide när deras båt plötsligt kapsejsade.

Fem av turisterna och guiden kunde räddas, men Ebba blev kvar i båten. En stor sökinsats drog igång, men på söndagen hittades flickan död på 25 meters djup av norska kustbevakningen. Olyckan utreds nu av polis.

– Polisen arbetar med flera olika hypoteser om vad som kan ha gått fel, utan att jag kan vara specifik om detta. Man kommer genom en utredning att försöka klargöra händelseförloppet som ledde till båda dödsfallen i denna händelse. Vid olyckor görs en utredning om orsaken även om det inte finns anledning att misstänka brottsligt beteende, har Rita Hermansen Dahl, polisadvokat, Nordland polisdistrikt, tidigare sagt i en intervju med Nyheter24

Ebba Torstensson. Foto: Privat

Ebba, 11, död – sorg i Östersund

Den elvaåriga flickan kom från Östersund. Kommunalrådet Niklas Daoson (S) uttrycker sin sorg över dödsfallet.

Annons

– En otrolig tragedi. En tragisk händelse som påverkar oss alla, så till vida att det är en förstämning i hela Östersund. Alla är tagna av hur fruktansvärt det är att en så ung flicka förolyckas, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Man kan inte börja förställa sig hur det är för de anhöriga, nära och kära. Man tänker på dem. Det är något som ligger över alla i Östersund. Det en känsla av sorg i staden.

Kommunen har upprättat en krisgrupp till stöd för elever och personal, och kyrkan håller öppet för den som vill samlas.

LÄS MER: Saknad flicka hittad död i Norge

Niklas Daoson, kommunalråd Östersund. Foto: Håkan Wike/Östersunds kommun