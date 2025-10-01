Trumps Gazaplan går inte hem – Hamas vill göra ändringar

Hamas vill göra ändringar i USA:s Gazaplan gällande förslaget om att medlemmar ska lägga ner vapen, uppger en källa nära extremiströrelsens ledning för nyhetsbyrån AFP.

Hamasföreträdare har under tisdagen hållit diskussioner i Doha med företrädare från Egypten, Turkiet och Qatar, enligt källan. Rörelsen uppges behöva ”högst två till tre dagar” för att svara på den plan som USA:s president Donald Trump lagt fram, som stöttas av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Där lyfts 20 punkter för en lösning på kriget i Gaza.

Källan: Hamasledare vill göra ändringar

Enligt källan vill Hamasledare ändra i vissa förslag, bland annat om att lägga ner vapen. De vill också se ”internationella garantier för ett fullständigt israeliskt tillbakadragande från Gazaremsan” samt garantier om att ”inga mord” ska begås i eller utanför Gazaremsan. Förra månaden dödades sex personer i en israelisk attack som riktades mot Hamasföreträdare i Doha.