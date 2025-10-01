Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trumps Gazaplan går inte hem – Hamas vill göra ändringar

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 13:40
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 13:51
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s president Donald Trump under en presskonferens i Vita huset i måndags. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Hamas vill göra ändringar i USA:s Gazaplan gällande förslaget om att medlemmar ska lägga ner vapen, uppger en källa nära extremiströrelsens ledning för nyhetsbyrån AFP.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämne:

Donald Trump

Hamasföreträdare har under tisdagen hållit diskussioner i Doha med företrädare från Egypten, Turkiet och Qatar, enligt källan. Rörelsen uppges behöva ”högst två till tre dagar” för att svara på den plan som USA:s president Donald Trump lagt fram, som stöttas av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Där lyfts 20 punkter för en lösning på kriget i Gaza.

Källan: Hamasledare vill göra ändringar

Enligt källan vill Hamasledare ändra i vissa förslag, bland annat om att lägga ner vapen. De vill också se ”internationella garantier för ett fullständigt israeliskt tillbakadragande från Gazaremsan” samt garantier om att ”inga mord” ska begås i eller utanför Gazaremsan. Förra månaden dödades sex personer i en israelisk attack som riktades mot Hamasföreträdare i Doha.

En annan källa uppger däremot att rörelsen är splittrad gällande förslaget. Medan ena sidan motsätter sig ”viktiga punkter" så stöttar en annan ett villkorslöst godkännande. De anser att det viktigaste är att få till en vapenvila som ”garanteras” av Donald Trump och där medlarna garanterar att Israel genomför planen.

Kommentarer

