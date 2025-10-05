En 54-årig kvinna och 8-årig flicka har hittats döda på ett Airbnb i Australien.

I ett lugnt villakvarter har ett nyligen inträffat fall väckt stor uppmärksamhet i Australien, inte minst för att det inträffade i ett hem som hyrs ut via Airbnb.

Nu är platsen avspärrad och utreds, men vad var det egentligen som hände?

Mor och dotter hittad döda i lyxvilla

En 54-årig kvinna och hennes 8-åriga dotter hittades döda i ett lyxigt semesterhus i Queensland, måndagen den 29 september. Polisen ryckte ut till fastigheten strax före klockan 13, efter att ha mottagit oroande uppgifter från en person i kvinnans närhet.

Väl på plats upptäckte poliserna kropparna i huset, som tidigare varit tillgängligt för uthyrning på Airbnb. Bostaden, som bland annat inkluderar en pool, stora verandor och fyra sovrum, har sedan dess tagits bort från uthyrningssajten.

Enligt lokala medier, däribland 7 News och Sky News Australia, misstänker polisen att det rör sig om ett mord följt av självmord. Det finns i nuläget inga tecken på att någon annan person varit inblandad, och det inte föreligger någon risk för ytterligare brott, uppger polisen, skriver People.

Mejl som väckte oro

Bakgrunden till händelsen är ännu oklar, men enligt uppgifter från Sky News mottog en bekant till kvinnan ett mejl där hennes avsikter antyddes, men exakt vad som stod i mejlet har inte offentliggjorts. Denna person slog larm, vilket ledde till polisens insats och det tragiska fyndet.

Den avlidna kvinnan arbetade som narkosläkare i Brisbane och var anställd vid flera sjukhus. I uttalanden från kollegor från sjukhusen uttrycks djup sorg över förlusten och respekt för den pågående utredningen.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt SOS Alarm, telefonnummer: 112. Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Mind Självmordslinjen, telefonnummer: 90101. Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se

Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd, telefonnummer: 020-18 18 00. Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22.

Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22. Vårdguiden, telefonnummer: 1177 . Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se

. Sjukvårdsrådgivning som ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se Jourhavande kompis. Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se

Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se Jourhavande medmänniska, telefonnummer: 08 - 702 16 18. Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt

Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt Bris (Barnens rätt i samhället), telefonnummer: 116 111. Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se

Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se Friends, telefonnummer: 08 - 545 519 90. Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar kan man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se Kvinnofridslinjen, telefonnummer: 020 – 50 50 50. Telefonlinje för dig som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld. Linjen är öppen dygnet runt.

"Vi hörde ingenting"

Flera grannar har beskrivit området som ett tyst, familjevänligt kvarter där de flesta bott i över ett decennium. Många visste inte ens om att huset hyrdes ut på Airbnb.

Händelsen har väckt starka reaktioner, även från politiskt håll. Queenslands premiärminister David Grisafulli beskrev situationen som "upprörande" och riktade sina tankar till både offren och de anställda ur räddningstjänsten som var först på plats, enligt People.