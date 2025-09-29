Mordet på Engla: Mammans ord efter 17 år: Rummet står orört

17 år har gått sedan tioåriga Engla Höglund mördades. I en intervju med Expressen berättar hennes mamma att dotterns rum fortfarande står orört och om deras sista samtal.

Mordet på Engla Höglund är ett av de mest uppmärksammade fallen i svensk historia. Den 10-åriga flickans försvinnande och död engagerade hela Sverige då det skedde, och har fortsatt att göra så.

Mordet fick nyligen ny uppmärksamhet, när det togs upp i Viaplays "Svenska Fall" mot Carina Höglunds vilja.

– Jag har varit helt emot Svenska falls produktion ända från början. Jag vill inte att de ska göra något överhuvudtaget om min dotter. Man känner någon form av maktlöshet i sin egen mardröm, man kan bara använda det hur man vill och hur som helst, sa Carina Höglund till TV4 en vecka innan programmet sändes.

Carina Höglund. Foto: Leo Sellén / TT

"Veta det allra hemskaste"

Anledningen är att "Svenska fall" använt läckt material från intervjun med mördaren Anders Eklund, i dag Anders Gustavsson. Material som innehåller detaljer som Carina Höglund och familjen försökt skydda.

– Jag har kämpat med att hålla detaljer borta från offentligheten, då vissa vänner och släkt till Engla inte vill veta det allra hemskaste. Nu har jag bonusbarnbarn som fått veta varför vi går till graven och har bilder på Engla, nu måste jag få dem att hantera detta. Jag vill få göra det på mitt sätt och ha kontroll. Jag vill inte att produktioner ska få ta makten över vår mardröm, säger hon.

Polisen under sökinsatsen. Här är avtagsvägen upp mot Englas hem. Foto: Ulf Palm/TT

Sista samtalet med Engla Höglund

Det var den 5 april 2008 som Engla Höglund hade varit och spelat fotboll med sina kompisar i den lilla by Stjärnsund. Hon köpte en glass och ringde sin mamma, för att fråga om hon fick cykla hem själv. Hon hade aldrig cyklat den sträckan ensam, och Carina Höglund sa först nej. Men efter att de kommit överens om att hon skulle ringa dottern var tionde minut, så sa hon ja.

Carina ringer sin dotter, som säger att hon är nära hemmet och att allt gått bra. Det blir sista gången Carina Höglund hör sin dotters röst. Senare hittar hon Englas cykel inslängd i skogen, ett par hundra meter från deras bostad. En intensiv sökinsats sätter gång.

Efter ett par dagar greps Anders Eklund, i dag Anders Gustavsson, misstänkt för mordet. Av en slump hade han fotats av en privatperson, som även fotat Engla Höglund. 13 april erkände han mordet på den tioåriga flickan, som gjort motstånd och försökt fly då han förgrep sig på henne.

Hennes kropp hittades svårt bränd i skogen ett par mil bort från Stjärnsund. Anders Eklund, då 42 år, dömdes till livstids fängelse för mord och grov våldtäkt mot barn. Han erkände samtidigt mordet på Pernilla Hallgren i Falun, som begåtts åtta år tidigare.



Den privata bilden som togs på Engla Höglund. Den sista bilden på tioåringen i livet. Foto: Polisen/TT

"Vet inte vad jag ska göra med hennes saker"

Carina Höglund bor kvar i samma hus, som hon bodde i våren 2008. Dottern Englas rum står kvar orört och i förrådet står hennes cykel. Kläderna är bortskänkta, annars är det mesta kvar. Även lådan med tillhörigheterna Engla hade på sig när hon dog. Några gånger per år går hon in i dotterns rum.

– Jag vet inte vad jag ska göra med hennes saker. Jag kan inte slänga dem. Jag kan inte ge bort dem. Ska jag packa ner dem? Det är svårt. Det är därför rummet står kvar, fast jag egentligen behöver ett gästrum, säger hon till Expressen.



Till tidningen säger Carina Höglund att hon oftast är glad, men lever med PTSD, posttraumatisk stressyndrom, och fortfarande är beroende av sömntabletterna hon fick utskrivna vid mordet.

– För andra har det gått snart 18 år, vi som stod henne närmast lever med det varje dag. I början tänkte jag att det kommer att kännas bättre sedan. När jag bestämde jag mig för att det här kommer att vara lika jävligt jämt tror jag att det släppte lite grann.

Stora sökinsatser pågick under flera dagar efter att Engla försvunnit. Foto: Ulf Palm/TT

Anders Eklund sitter på livstid för mordet på Engla

Anders Eklund numera Gustavsson har vid två tillfällen ansökt om tidsbestämt straff, men nekats. Båda gångerna har Carina Höglund varit på plats, för "Englas skull" som hon själv säger.

– Jag tror ju inte att han kommer att komma ut, men jag kan ju inte veta säkert. Statens intention är att alla fångar någon gång ska bli frigivna. Men jag anser inte att alla förtjänar en andra chans. Kommer en mördare ut blir tillvaron ett fängelse för brottsoffren i stället.