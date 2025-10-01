Nyheter24
Försvunna flickor hittade i USA efter 36 år – familj i chock

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 10:30
Polis och två fickor.
Foto: Tyler Pasciak LaRiviere/TT & Mohave County Sheriff's Office

Ett mysterium som gäckat både familj och polis i hela 36 år har äntligen fått svar. Vad var det egentligen som hände?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

En händelse som har satt djupa spår i både familj och samhälle har väckt starka reaktioner, minst sagt. Två spädbarn hittades övergivna på en offentlig toalett i Kalifornien i slutet av 1980-talet, bara dagar efter att deras mamma hittats mördad i en öken i Arizona. 

I årtionden förblev deras identiteter okända, tills nu. 

Efter närmare 36 års tystnad och ovisshet har sanningen börjat träda fram. Genom ett oväntat DNA-genombrott kunde flickorna inte bara identifieras, utan även återkopplas till sin biologiska familj, och reaktionerna lät inte vänta på sig. 

LÄS MER: Man hittad död i Mississippifloden – försvunnen sedan 1963

Flickorna hittade vid liv – familjen: "Du ljuger"

När Margarita Maldonado fick beskedet att hennes två försvunna syskonbarn hade hittats vid liv, trodde hon först att det inte var sant.

"Det första som kom ut ur min mun var 'du ljuger'", sa hon till ABC15.

Hennes syster, Marina Ramos, mördades 1989. Sedan dess har Maldonado burit sorgen, och hoppats att få veta vad som hände med Marinas två små döttrar.

Efter nästan fyra decennier kom svaret: flickorna, som då var 14 månader respektive två månader gamla, hade överlevt och vuxit upp tillsammans i en adoptivfamilj, ovetandes om sitt ursprung.

Hon beskriver känslan som är "overklig" men samtidigt något som hon alltid burit inom sig, en förhoppning som aldrig har lagt sig, rapporterar Newsweek

Hon berättar att hon alltid har önskat att hitta dem vid liv, och när det väl hände var det svårt att ta in.

LÄS MER: 31-årig kvinna hittades död i Spanien 2005 – identifieras nu

Ett genombrott efter 36 år 

Fallet tog en dramatiskt vändning i augusti 2025 efter att anhöriga till Ramos lämnat in DNA till en databas för släktforskning. Matchningen ledde till två kvinnor i Kalifornien, i dag vuxna och kända som Melissa och Tina, som båda adopteras som barn. Efter vidare analys kunde det bekräftas att det var Marina Ramos försvunna döttrar, Elizabeth och Jasmin

LÄS MER: Tvåbarnsmamma hittades död i Brisbanefloden – exet misstänks

Sökandet efter rättvisa fortsätter

Samtidigt som familjen gläds åt återföringen, är mordet på Marina Ramos fortfarande oklart. Enligt polisen såg ett vittne en kvinna och två män tillsammans med flickorna i parken där de senare hittades övergivna 1989. De beskrivs som latinamerikanska, och färdades i en svart pickup. 

Mohave County Sheriff's Office menar att utredningen fortfarande är igång och uppmanar allmänheten att komma med alla tips som kan leda till att fallet avslutats, rapporterar Newsweek

LÄS MER: Flicka hittad död i USA efter 1,5 år – känd rappare utreds

Vad händer nu?

Nu inleds ett nytt kapitel för de två systrarna, ett liv där de för första gången vet vem deras mamma var och har möjlighet att knyta band med sin biologiska släkt. Även om många frågor fortfarande är obesvarade, är en sak säker: två flickor har hittat hem, 36 år senare.

