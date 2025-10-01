Ett mysterium som gäckat både familj och polis i hela 36 år har äntligen fått svar. Vad var det egentligen som hände?

En händelse som har satt djupa spår i både familj och samhälle har väckt starka reaktioner, minst sagt. Två spädbarn hittades övergivna på en offentlig toalett i Kalifornien i slutet av 1980-talet, bara dagar efter att deras mamma hittats mördad i en öken i Arizona.

I årtionden förblev deras identiteter okända, tills nu.

Efter närmare 36 års tystnad och ovisshet har sanningen börjat träda fram. Genom ett oväntat DNA-genombrott kunde flickorna inte bara identifieras, utan även återkopplas till sin biologiska familj, och reaktionerna lät inte vänta på sig.

Flickorna hittade vid liv – familjen: "Du ljuger"

När Margarita Maldonado fick beskedet att hennes två försvunna syskonbarn hade hittats vid liv, trodde hon först att det inte var sant.

"Det första som kom ut ur min mun var 'du ljuger'", sa hon till ABC15.

Hennes syster, Marina Ramos, mördades 1989. Sedan dess har Maldonado burit sorgen, och hoppats att få veta vad som hände med Marinas två små döttrar.

Efter nästan fyra decennier kom svaret: flickorna, som då var 14 månader respektive två månader gamla, hade överlevt och vuxit upp tillsammans i en adoptivfamilj, ovetandes om sitt ursprung.

Hon beskriver känslan som är "overklig" men samtidigt något som hon alltid burit inom sig, en förhoppning som aldrig har lagt sig, rapporterar Newsweek.

Hon berättar att hon alltid har önskat att hitta dem vid liv, och när det väl hände var det svårt att ta in.

Ett genombrott efter 36 år

Fallet tog en dramatiskt vändning i augusti 2025 efter att anhöriga till Ramos lämnat in DNA till en databas för släktforskning. Matchningen ledde till två kvinnor i Kalifornien, i dag vuxna och kända som Melissa och Tina, som båda adopteras som barn. Efter vidare analys kunde det bekräftas att det var Marina Ramos försvunna döttrar, Elizabeth och Jasmin.

Sökandet efter rättvisa fortsätter

Samtidigt som familjen gläds åt återföringen, är mordet på Marina Ramos fortfarande oklart. Enligt polisen såg ett vittne en kvinna och två män tillsammans med flickorna i parken där de senare hittades övergivna 1989. De beskrivs som latinamerikanska, och färdades i en svart pickup.

Mohave County Sheriff's Office menar att utredningen fortfarande är igång och uppmanar allmänheten att komma med alla tips som kan leda till att fallet avslutats, rapporterar Newsweek.

Vad händer nu?