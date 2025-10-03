Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Restaurang

Kasai-restaurang i konkurs – hade miljonskulder

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 19:29
Restaurang.
Kasai-restaurang i konkurs – hade miljonskulder. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

En älskad restaurang i centrala Visby har gått i konkurs. Bolaget har miljonskulder och nu förlorar fyra personer jobbet.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Restaurang, Konkurs

Kasai Group AB har flera restauranger och krogar i Sverige. De driver bland annat flera Kasai-restauranger i olika städer, Bar Charles och Strand.

LÄS MER: Ny stor chokladbutik öppnar i centrala Stockholm

Gick back nästan 900 000 kronor

Den 24 september klubbade Gotlands tingsrätt igenom att restaurang Kasai Visby går i konkurs.

Restaurangen hade en omsättning på cirka 6 miljoner kronor senaste bokslutet, men gick back nästan 900 000 kronor. Enligt konkursförvaltaren är Kasai Visby AB på obestånd och har skulder på ”miljonbelopp”, skriver Hela Gotland.

LÄS MER: Hamburgerkedja i konkurs – 15 personer förlorar jobbet

Ägaren om konkursen: "Inte burit sig ekonomiskt"

På grund av att ekonomin inte burit restaurangen under lågsäsong så behövde de till slut ansöka om konkurs. Restaurangen slog upp dörrarna sommaren 2021 på Hästgatan 17 i centrala Visby, lokalerna var då nybyggda och hade en terass med utsikt över Visby.

Annons

– Säsongen utanför sommarmånaderna har inte burit sig ekonomiskt, säger ägaren Paulo Fagundez till tidningen Hela Gotland.

LÄS MER: Lyxkrogen Coco & Carmen stänger efter listeriautbrott

Fyra förlorar jobbet

Fyra personer kommer påverkas av restaurangens konkurs.

Det är endast Kasai i Visby som gått i konkurs och de andra restaurangerna kommer fortsätta sin verksamhet som vanligt. Så senat som i år öppnade Kasai Group sommarkonceptet Kasai by the beach, på Nordestrand i Visby.

LÄS MER: Coco & Carmen-krögaren: Hoppas alla gäster vill komma tillbaka

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:32
Nyheter
/ Ekonomi

14 konkurser i år – så överlevde populära hamburgerkedjan

Idag
17:02
Nyheter
/ Ekonomi

Betalkorten ändras 1 juli 2026 – så påverkas du

Idag
15:29
Nyheter
/ Ekonomi

Vann målet – men ska betala Sheins kostnader

Idag
15:29
Nyheter
/ Ekonomi

23 000 hushåll får tillbaka pengar i höst – de berörs

Idag
15:22
Nyheter
/ Privatekonomi

Glädjebeskedet: Här rasar elpriset i helgen – lägst i landet

Idag
15:18
Nyheter
/ Ekonomi

Clas Ohlson hotar anställda med uppsägning

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons