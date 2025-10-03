En älskad restaurang i centrala Visby har gått i konkurs. Bolaget har miljonskulder och nu förlorar fyra personer jobbet.

Kasai Group AB har flera restauranger och krogar i Sverige. De driver bland annat flera Kasai-restauranger i olika städer, Bar Charles och Strand.

LÄS MER: Ny stor chokladbutik öppnar i centrala Stockholm

Gick back nästan 900 000 kronor

Den 24 september klubbade Gotlands tingsrätt igenom att restaurang Kasai Visby går i konkurs.

Restaurangen hade en omsättning på cirka 6 miljoner kronor senaste bokslutet, men gick back nästan 900 000 kronor. Enligt konkursförvaltaren är Kasai Visby AB på obestånd och har skulder på ”miljonbelopp”, skriver Hela Gotland.

Ägaren om konkursen: "Inte burit sig ekonomiskt"

På grund av att ekonomin inte burit restaurangen under lågsäsong så behövde de till slut ansöka om konkurs. Restaurangen slog upp dörrarna sommaren 2021 på Hästgatan 17 i centrala Visby, lokalerna var då nybyggda och hade en terass med utsikt över Visby.

Annons

– Säsongen utanför sommarmånaderna har inte burit sig ekonomiskt, säger ägaren Paulo Fagundez till tidningen Hela Gotland.

Fyra förlorar jobbet

Fyra personer kommer påverkas av restaurangens konkurs.