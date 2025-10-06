Greta Thunberg är en ”bråkmakare” som har problem med ilska. Det säger USA:s president Donald Trump på måndagskvällen.

— Hon är en bråkmakare som inte kan hantera sin ilska. Jag tycker att hon borde träffa en läkare. Hon är en ung person och så arg, hon är knäpp, säger Donald Trump vid en pressträff i Ovala rummet.

Utspelet kommer sedan Greta Thunberg tidigare på måndagen anlände till Grekland efter att ha släppts från Israel, där hon och de hundratals andra aktivisterna som försökte bryta den israeliska blockaden mot Gaza via havet satt frihetsberövade.

Donald Trumps tidigare attack på Greta Thunberg

Det är inte första gången den amerikanske presidenten uttalar sig om den svenska aktivisten. I juni stoppades Greta Thunberg och andra aktivister av Israel på internationellt vatten, väster om Gaza. Även då fördes de till israeliskt förvar och skickades senare hem.

När Trump tillfrågades om detta kallade han den 22-åriga svenskan för en ”märklig” och ”ung, arg person” – vilket i sin tur besvarades av Thunberg.