Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Donald Trump om Greta Thunberg: ”Borde träffa en läkare”

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 22:55
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 07:56
Greta Thunberg och Donald Trump
Donald Trump har kritiserat Greta Thunberg vid flera tillfällen. Foto: Petros Giannakouris/TT & Jacquelyn Martin/TT

Greta Thunberg är en ”bråkmakare” som har problem med ilska. Det säger USA:s president Donald Trump på måndagskvällen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA, Greta Thunberg, Gaza

— Hon är en bråkmakare som inte kan hantera sin ilska. Jag tycker att hon borde träffa en läkare. Hon är en ung person och så arg, hon är knäpp, säger Donald Trump vid en pressträff i Ovala rummet.

Utspelet kommer sedan Greta Thunberg tidigare på måndagen anlände till Grekland efter att ha släppts från Israel, där hon och de hundratals andra aktivisterna som försökte bryta den israeliska blockaden mot Gaza via havet satt frihetsberövade.

LÄS MER: Trump: ”Hamas har gått med på viktiga saker”

Donald Trumps tidigare attack på Greta Thunberg

Det är inte första gången den amerikanske presidenten uttalar sig om den svenska aktivisten. I juni stoppades Greta Thunberg och andra aktivister av Israel på internationellt vatten, väster om Gaza. Även då fördes de till israeliskt förvar och skickades senare hem.

När Trump tillfrågades om detta kallade han den 22-åriga svenskan för en ”märklig” och ”ung, arg person” – vilket i sin tur besvarades av Thunberg.

— Jag tycker att världen behöver många fler unga, arga kvinnor, sade hon.

LÄS MER: Trump: Kan åberopa upprorslag

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:28
Nyheter
/ Utrikes

Medier: Ukrainska drönare slog till 200 mil bort

Idag
09:08
Nyheter
/ Utrikes

Lecornu ska försöka lösa den politiska krisen

Idag
09:06
Nyheter
/ Utrikes

Här är Greta Thunberg kaxiga svar till Donald Trump

Idag
08:21
Nyheter
/ Utrikes

Har du detta i passet? Då kan du nekas inresa till USA

Idag
08:07
Nyheter
/ Utrikes

Israel högtidlighåller tvåårsdagen

Idag
07:16
Nyheter
/ Utrikes

Ambulanshelikopter störtade på motorväg i Kalifornien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons