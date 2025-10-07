Här är Greta Thunberg kaxiga svar till Donald Trump

Svenska aktivisten Greta Thunberg svarar USA:s president Donald Trump som sagt att hon är en knäpp bråkmakare som ”borde söka hjälp”.

”Jag har sett att Donald Trump än en gång har uttryckt sina privata, smickrande åsikter om min hälsa och jag uppskattar hans oro för min mentala hälsa”, skriver Thunberg på Instagram.

”Till Trump: Jag ber vänligen om alla rekommendationer du kan tänkas ha att hantera dessa så kallade ’aggressionsproblem’ eftersom du – sett till din imponerande historik – verkar lida av dem också.”

Det sa Trump till Greta Thunberg

I måndags sade Trump att Greta Thunberg, som tillsammans med flera andra aktivister suttit fängslade i Israel sedan de seglat mot Gaza för att bryta blockaden, har problem med sin ilska.