Här är Greta Thunberg kaxiga svar till Donald Trump

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 09:06
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 09:53
Donald Trump och Greta Thunberg
Donald Trump och Greta Thunberg i ordbråk – igen. Foto: Jacquelyn Martin/TT & Petros Giannakouris/TT

Svenska aktivisten Greta Thunberg svarar USA:s president Donald Trump som sagt att hon är en knäpp bråkmakare som ”borde söka hjälp”.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

”Jag har sett att Donald Trump än en gång har uttryckt sina privata, smickrande åsikter om min hälsa och jag uppskattar hans oro för min mentala hälsa”, skriver Thunberg på Instagram.

”Till Trump: Jag ber vänligen om alla rekommendationer du kan tänkas ha att hantera dessa så kallade ’aggressionsproblem’ eftersom du – sett till din imponerande historik – verkar lida av dem också.”

Det sa Trump till Greta Thunberg

I måndags sade Trump att Greta Thunberg, som tillsammans med flera andra aktivister suttit fängslade i Israel sedan de seglat mot Gaza för att bryta blockaden, har problem med sin ilska.

— Jag tycker att hon borde träffa en läkare. Hon är en ung person och så arg, hon är knäpp, sade Trump.

