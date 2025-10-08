Två personer dödades när gärningsmannen, en 35-årig brittisk medborgare med syriskt ursprung, först körde in med bil i människor utanför synagogan och därefter gick till angrepp med kniv. Han sköts ihjäl av polis på plats.
Ringde till polisen
— Gärningsmannen ringde ett samtal till polisen och hävdade att han svor trohet till den så kallade Islamiska staten, säger en talesperson för polisens antiterrorenhet i nordvästra England på onsdagen.
Dödsoffren var två män, 53 respektive 66 år gamla. En av dem sköts av misstag ihjäl av polisen. Ytterligare tre personer skadades allvarligt.
Ett flertal gripna
I lördags greps sex personer, tre kvinnor och tre män, som misstänks för inblandning i dådet.
Händelsen utreds som terrorbrott.