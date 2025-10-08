Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Storbritannien

Innan dödliga attacken i Manchester – samtalet till polisen

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 16:59
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 17:27
Bild från brottsplatsen i Manchester till vänster. Till höger bild på en person med mobilen mot örat. Röd pil pekar från höger till vänster.
Efter våldsdådet i Manchester ringde gärningsmannen till polisen. Foto: Peter Byrne/AP/TT ANDERS WIKLUND / TT

Mannen som genomförde den dödliga attacken mot en synagoga i Manchester förra veckan ringde ett nödsamtal under dådet och svor trohet till Islamiska staten, uppger polisen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Ämnen:

Storbritannien, Polisen, Islamiska staten

Två personer dödades när gärningsmannen, en 35-årig brittisk medborgare med syriskt ursprung, först körde in med bil i människor utanför synagogan och därefter gick till angrepp med kniv. Han sköts ihjäl av polis på plats.

Ringde till polisen

— Gärningsmannen ringde ett samtal till polisen och hävdade att han svor trohet till den så kallade Islamiska staten, säger en talesperson för polisens antiterrorenhet i nordvästra England på onsdagen.

Dödsoffren var två män, 53 respektive 66 år gamla. En av dem sköts av misstag ihjäl av polisen. Ytterligare tre personer skadades allvarligt.

Ett flertal gripna

I lördags greps sex personer, tre kvinnor och tre män, som misstänks för inblandning i dådet.

Händelsen utreds som terrorbrott.

Kommentarer

