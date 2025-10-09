Både Israel och terrorstämplade Hamas har gått med på den första fasen av USA:s fredsplan. Här är fredsplanen i 20 punkter.

USA:s president Donald Trump har gjort en fredsplan för Gaza. Både Israel och terrorstämplade Hamas har gått med på den första fasen av USA:s fredsplan.

Den första fasen, med ett slut på anfall och förberedelser för utväxlingar av gisslan och fångar, inleds direkt. Men flera av de mer långsiktiga punkterna är vaga, och väntas omformuleras i fortsatta förhandlingar.

Donald Trumps fredsplan för Gaza i 20 punkter

Här är fredsplanen, signerade av USA:s president Donald Trump, i 20 punkter.

Punkt 1

Gaza ska vara en avradikaliserad terrorfri zon som inte utgör ett hot mot sina grannar.

Punkt 2

Gaza ska byggas upp igen till förmån för Gazas befolkning, som har lidit mer än tillräckligt.

Punkt 3

Om både Israel och Hamas går med på förslaget så ska kriget upphöra omedelbart. Israeliska styrkor drar sig tillbaka till en överenskommen linje inför en frigivning av gisslan. Under denna tid ska alla militära operationer, även bombningar av flyg och artilleri, avbrytas. Stridslinjerna kommer att förbli frysta tills villkoren är uppfyllda för ett fullständigt tillbakadragande.

Punkt 4

Inom tre dygn efter det att Israel offentligt accepterat överenskommelsen ska alla levande och avlidna gisslan återlämnas.

Foto: Anders Humlebo/TT

Punkt 5

När alla ur gisslan har återlämnats ska Israel frige 250 fångar som avtjänar livstidsstraff och över 1 700 Gazabor som frihetsberövats sedan kriget inleddes. För varje israelisk gisslan vars kvarlevor återbördas kommer Israel att återbörda 15 döda Gazabor.

Punkt 6

När alla i gisslan har återlämnats kommer Hamasmedlemmar som förbinder sig till fredlig samexistens och lägger ned sina vapen att få amnesti. Hamasmedlemmar som vill lämna Gaza kommer att få fri lejd till mottagarländer.

Punkt 7

Heltäckande bistånd ska omedelbart skickas till Gazaremsan om avtalet godkänns. Biståndsmängderna ska som ett minimum överensstämma med vad som ingick i avtalet om humanitärt bistånd i samband med den tidigare vapenvilan som inleddes i januari i år. Infrastruktur (vatten, el, avlopp) ska byggas upp, liksom sjukhus och bagerier. Nödvändig utrustning för att avlägsna rasmassor samt återställa vägar i området ska föras in.

Punkt 8

Biståndet ska distribueras – utan inblandning från någon sida – av FN och Röda Halvmånen, tillsammans med andra internationella organisationer som inte är associerade med vare sig Israel eller Hamas. Rafahs gränsövergång öppnas i båda riktningar enligt en mekanism från ett avtal den 19 januari 2025.

Punkt 9

Gaza får ett tillfälligt övergångsstyre i form av en teknokratisk och opolitisk kommitté, ansvarig för den dagliga driften av offentlig verksamhet för Gazas befolkning. Kommittén består av palestinier och internationella experter, vilka i sin tur övervakas av ett ”fredsråd” som leds av president Donald Trump och där även Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair ingår. Organet kommer att etablera ett ramverk för finansiering av Gazas ombyggnad. Palestinska myndigheten ska senare ta över kontrollen över Gaza, efter att ha slutfört ett reformprogram.

Punkt 10

En ekonomisk plan utarbetas för att återuppbygga Gaza genom att sammankalla experter med erfarenhet av att bygga moderna städer i Mellanöstern och genom att beakta befintliga planer som syftar till att attrahera investeringar och skapa arbetstillfällen.

Punkt 11

En ekonomisk zon upprättas, med reducerade tullar och tillträdesavgifter som ska förhandlas fram av deltagande länder.

Punkt 12

Inga invånare kommer att tvingas att lämna Gaza, men de som väljer att lämna kommer att tillåtas återvända. Dessutom kommer Gazabor att uppmuntras att stanna kvar i remsan och erbjudas en möjlighet att bygga en bättre framtid där.

Punkt 13

Hamas och andra fraktioner kommer inte att ha någon roll alls i Gazas styre. All offensiv militär infrastruktur, inklusive tunnlar, ska förstöras. Gaza kommer att demilitariseras under överseende av oberoende övervakare. Gazas nya ledare kommer att åta sig fredlig samexistens med sina grannar.

Punkt 14

En säkerhetsgaranti ska tillhandahållas av regionala partner för att säkerställa att Hamas och andra grupperingar i Gaza uppfyller sina skyldigheter och att Gaza upphör att utgöra ett hot mot Israel eller det egna folket.

Punkt 15

USA ska samarbeta med arabiska och andra internationella partner för att utveckla en tillfällig internationell stabiliseringsstyrka som omedelbart sätts in i Gaza för att övervaka säkerheten. Styrkan kommer att utveckla och utbilda en palestinsk polisstyrka som ska fungera som den långsiktiga interna säkerhetslösningen. Styrkan ska även i samråd med Israel och Egypten stärka gränsområden.

Punkt 16

Israel ska inte ockupera eller annektera Gaza, och Israels militär kommer gradvis att överlämna territorium som det för närvarande ockuperar, allt eftersom de ersättande internationella säkerhetsstyrkorna etablerar kontroll och stabilitet på Gazaremsan. En säkerhetszon kommer att finnas kvar tills Gaza är ordentligt säkert från terrorhot.

Punkt 17

Om Hamas försenar eller avvisar detta förslag kommer ovanstående punkter att fortsätta att gälla i terrorfria områden, som Israels militär gradvis kommer att överlämna till den internationella stabiliseringsstyrkan.

Punkt 18

En interreligiös dialog baserad på värderingar om tolerans och fredlig samexistens kommer att inledas, vars syfte är att försöka förändra palestiniernas och israelernas tankesätt och berättelser genom att betona de fördelar som kan härledas från fred.

Punkt 19

När Gazas återuppbyggnad framskrider och Palestinska myndighetens reformprogram genomförts, kan förutsättningarna vara på plats för en trovärdig väg till palestinskt självbestämmande och en egen stat, vilket erkänns som det palestinska folkets strävan.

Punkt 20