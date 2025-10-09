Firande trots olika bud om eldupphör i Gaza

Trots vitt spretande besked om när vapen tystnar i Gazakriget strömmar bilder in med fredsjubel på båda sidor.

Samtidigt kommer också rapporter om fortsatta strider.





Enligt förhandsbeskeden skulle ett eldupphör träda i kraft i Gazaremsan så fort Israel och Hamas skrivit under, klockan 11 i den egyptiska turistorten Sharm el-Sheikh.

Men samtidigt sade Israels premiärminister Benjamin Netanyahus talespersoner till medier i Jerusalem att avtalet börjar gälla först då Israels regering röstat om saken, sen eftermiddag eller tidig kväll.

”Stor bedrift”

USA:s president Donald Trump meddelade natten till torsdag att enighet nåtts.

”Det här innebär att alla i gisslan kommer att släppas väldigt snart, och att Israel kommer att dra tillbaka sina styrkor till en överenskommen linje", skriver han på sin plattform Truth Social.

Ungefär samtidigt talade han i telefon med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Han är så glad. Han borde vara det. Det är en stor bedrift. Hela världen har enats för att nå den här uppgörelsen, inklusive länder som var fiender, säger Trump i en telefonintervju med Axios.

Militär reträtt

Israel ministrar möts under torsdagseftermiddagen för att slutgiltigt godkänna avtalet. Därmed råder fortsatt osäkerhet om huruvida allt verkligen är klart, och när genomförandet ska börja.

På morgonen rapporteras fortfarande israeliska anfall ha pågått för fullt i Gazaremsan.

Under det första dygnet ska Israel inleda en militär reträtt. Det ska i sin tur möjliggöra att större mängder bistånd släpps in och når Gazas nödställda befolkning. Samtidigt ska, enligt källor till arabiska medier, klockan börja ticka för de tre dygn som är satta som tidsfrist för båda sidors frisläppande av gisslan och fångar.

Jubelscener rapporteras från gatorna i såväl Gaza stad som Tel Aviv efter beskedet.

”I och med godkännandet av planens första fas kommer hela gisslan att åka hem”, skriver Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på X.

Trump till Gaza?

Om frigivningen verkligen hinner genomföras inom tre dygn är dock oklart. Donald Trump säger i en intervju med Fox News att han tror att det dröjer fram till på måndag. Eventuellt är han själv på plats då. Presidenten aviserade redan innan avtalet slöts att han sannolikt skulle resa till Egypten, och säger till Axios att han även planerar att åka till Israel och där tala i knesset. Enligt NPR kan det till och med bli aktuellt med ett besök i Gazaremsan.

Även Hamas bekräftar att en överenskommelse nåtts. Gruppen uppmanar Trump att se till att Israel följer avtalet fullt ut, enligt nyhetsbyrån AFP.

Medlarlandet Qatar uppger att detaljerna i avtalet kommer att redovisas senare. Men enligt uppgift ska Israel släppa cirka 2 000 fångar, varav en del kända ledarfigurer från Hamas och andra terrorstämplade rörelser.

På sikt

Israels militär uppger enligt The Jerusalem Post att man efter den inledande reträtten fortsatt kommer att kontrollera drygt hälften av Gazaremsan. Men man drar sig ur stora delar av de största städerna, Gaza stad och Khan Yunis.

På lite sikt innebär Trumps 20-punktsplan för fred att Israel successivt ska backa längre militärt, samtidigt som Hamas avväpnas och rörelsens tunnelsystem – som via smuggling utgör en avgörande finansieringsrutt – förstörs.