Planen för vapenvila godkänd av Israel – detta händer nu

Efter utdragna möten kom besekedet att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu godkänt planen för en vapenvila i Gaza.

Israels regering har godkänt planen för en vapenvila i Gaza, enligt premiärminister Benjamin Netanyahus kansli. Beskedet kom efter en lång överläggning mellan regeringens ministrar.



Godkännandet gäller den första fasen i USA:s fredsplan och uppges bland annat innebära att den israeliska militären kommer att dra sig tillbaka till nya linjer inom Gazaremsan. I samband med detta ska den israeliska gisslan friges inom 72 timmar, rapporterar The Times of Israel.

Israel hade på fredagsmorgonen ännu inte redovisat alla detaljer i den plan som antagits.

”Regeringen har just godkänt ramen för frigivningen av alla gisslan – både levande och avlidna”, uppgav den israeliska regeringen under natten mot fredagen.

Beskedet kom efter ett utdraget regeringssammanträde som pågick in på fredagsnatten, efter motstånd från bland andra de högerextrema ministrarna Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, enligt israeliska medier.

Tackade amerikaner

Även USA:s sändebud Steve Witkoff och president Donald Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner deltog i mötet.

— Jag vill personligen tacka er båda, Steve och Jared. Det har varit långa arbetsdagar. Ni har arbetat dygnet runt, sade Benjamin Netanyahu efter regeringsmötet.

Israels regering har tidigare uppgett att en vapenvila skulle påbörjas inom 24 timmar efter att beslut tagits vid mötet. Huruvida den tidsramen fortfarande är aktuell är oklart.

Väntas skicka styrka

Enligt källor till nyhetsbyrån AFP kommer USA i ett första läge att skicka en styrka på cirka 200 personer för att övervaka en vapenvila mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Även personal från bland annat medlarländerna Egypten, Qatar och Turkiet väntas ingå i styrkan.

Israels militär har tidigare uppgett att man efter den inledande reträtten fortsatt kommer att kontrollera drygt hälften av Gazaremsan, men att man drar sig ur stora delar av de största städerna, Gaza stad och Khan Yunis.