Trumps dubbla budskap: Gaza ska avväpnas – Hamas får rusta

Hamas är besegrat, ska avväpnas och får inte ingå i Gazaremsans framtida styre. Men i ett första skede tillåts de rusta upp, hävdar Donald Trump. Samtidigt växer nya beväpnade grupperingar fram.

Vissa delar ut godis, andra står vakt. Sedan vapenvilan trädde i kraft syns maskerade Hamasmedlemmar på Gazas gator igen, visar bilder publicerade i Hamaskopplade medier. Andra filmklipp visar påstådda avrättningar på öppen gata.

I Vita husets fredsplan för Gaza står det att ”Hamas och andra fraktioner” inte ska ha någon roll alls i Gazaremsans styre. All offensiv militär infrastruktur, inklusive tunnlar, ska förstöras och Gaza ska demilitariseras.

Men än så länge är Hamas i högsta grad aktivt i Gaza. Enligt Hamaskopplade Telegramkonton dödades i helgen ett 30-tal ”förrädare och kollaboratörer”, en vanlig omskrivning för personer tillhörande rivaliserande Israelstödda miliser. Hamasmedlemmar sägs också ha varit inblandade i blodiga strider med mäktiga palestinska klaner på flera håll.

Godkänt av Trump

Parallellt har Hamas polis- och inrikesdepartement meddelat att ”säkerhetsstyrkor” utplacerats runt om i Gazaremsan, skriver israeliska medier. Enligt The Times of Israel försöker Hamas återta sitt grepp över Gaza.

Hamasmedlemmar står vakt i samband med frigivningen av gisslan i måndags, i Khan Yunis i södra Gazaremsan.

När USA:s president Donald Trump på måndagen fick frågan om Hamas synbara upprustning sade han att rörelsen fått grönt ljus:

— De vill lösa problemen och de har varit öppna med det, och vi godkände det under en period. Närmare två miljoner människor återvänder till byggnader som har demolerats och många dåliga saker kan hända. Så vi vill att det ska vara säkert.

Bland miliserna som försöker ta Hamas plats finns Israelallierade och påstått IS-kopplade al-Quwwat ash-Shabiyya (Popular Forces), liksom ett antal nybildade, tungt beväpnade grupperingar. En av dem leds av Israelbackade Hussam al-Astal i Khan Yunis, som i september uppgav till The Guardian att ”det finns en alternativ makt till Hamas nu”.

Plundrat nödhjälp

Tidigare i år medgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att Israel beväpnat Gazaklaner som motsätter sig Hamas, utan att specificera vilka grupper det handlar om.

Många av miliserna har tidigare anklagats för att plundra nödhjälp och utpressa hjälporganisationer och Gazabor i utbyte mot ”skydd”. Laglösheten befaras försvåra insatserna för att mota svält och undernäring under vapenvilan.

— I norr finns ingen som bestämmer, i det centrala området finns några riktigt mäktiga familjer och några små informella miliser... Och i söder finns formella israeliska uppdragstagare som får vapen och så vidare från Israels militär, sade en anonym företrädare för en av de större biståndsorganisationerna till The Guardian i september.