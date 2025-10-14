Trump om dödliga attacken: "Inga amerikaner skadades"

USA:s president Donald Trump skriver på sociala medier att ytterligare en attack mot en ”knarkbåt” har ägt rum. Sex personer ombord ska ha dödats i attacken.

Båten befann sig utanför Venezuelas kust och var enligt Trump lastad med droger. Trumpadministrationen har gjort klart att påstådda narkotikasmugglare kommer att behandlas som ”olagliga kombattanter” och därmed också ett giltigt mål för dödliga attacker.

Enligt presidenten skadades inga amerikaner.

Det är den femte attacken mot fartyg som påståtts frakta narkotika mot USA som attackers i Karibiska havet på halvannan månad.

I samband med att attackerna drog i gång har Trump trappat upp retoriken mot Venezuelas president Nicolas Maduro, som Trump anklagar för att vara involverad i narkotikasmugglingen till USA.

Det är också utanför Venezuelas kust som attackerna mot ”knarkbåtarna” ägt rum.

Trump säger att attacken ägde rum i internationellt vatten och att det fanns ”underrättelser” som bekräftade båten hade droger ombord.