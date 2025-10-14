Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump om dödliga attacken: "Inga amerikaner skadades"

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 20:30
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 20:55
Trump
President Donald Trump skriver på sociala medier att ytterligare en attack mot en så kallad knarkbåt har ägt rum. Foto: John Minchillo/TT & AP & AP

USA:s president Donald Trump skriver på sociala medier att ytterligare en attack mot en ”knarkbåt” har ägt rum. Sex personer ombord ska ha dödats i attacken.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Narkotika, USA

Båten befann sig utanför Venezuelas kust och var enligt Trump lastad med droger. Trumpadministrationen har gjort klart att påstådda narkotikasmugglare kommer att behandlas som ”olagliga kombattanter” och därmed också ett giltigt mål för dödliga attacker.

Enligt presidenten skadades inga amerikaner.

Det är den femte attacken mot fartyg som påståtts frakta narkotika mot USA som attackers i Karibiska havet på halvannan månad.

LÄS MER: Trumps dubbla budskap: Gaza ska avväpnas – Hamas får rusta

Foto: AP

"Knarkbåtarna" har ägt rum

I samband med att attackerna drog i gång har Trump trappat upp retoriken mot Venezuelas president Nicolas Maduro, som Trump anklagar för att vara involverad i narkotikasmugglingen till USA.

Det är också utanför Venezuelas kust som attackerna mot ”knarkbåtarna” ägt rum.

Trump säger att attacken ägde rum i internationellt vatten och att det fanns ”underrättelser” som bekräftade båten hade droger ombord.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth har publicerat en filmsekvens som visar händelsen.

Kommentarer

Senaste nytt
