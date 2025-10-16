EU:s varning: Var redo för krig – inom fem år

EU-kommissionen vill rusta upp Europas gemensamma försvar till år 2030 då man anser att ett militariserat Ryssland utgör ett bestående hot mot unionen.

Under torsdagen presenterade EU-kommissionen en rapport med sin militärplan de kommande åren. Där de la fram förslag på vad kommissionen vill prioritera och hur de ska rusta upp unionen.

De menar att försvaret av Europa måste bli mer gemensamt och att det inte räcker att länderna rustar upp var för sig. Enligt dokumentet, som Politico och Bloomberg tagit del av, skulle det leda till "fragmentering, kostnadsökningar och bristande samordning".

Vill rusta unionens försvar till 2023

EU-kommissionen menar att Europa redan till år 2030 behöver ha "en tillräckligt stark försvarshållning för att trovärdigt kunna avskräcka sina motståndare och svara på eventuella angrepp".

Man vill att EU ska ha en större militär roll och kunna stå upp mot bland annat Putins krig och hot. Ryssland pekas nämligen ut som ett framtida hot.

"Ett militariserat Ryssland utgör ett bestående hot", skriver kommissionen i rapporten, enligt Expressen.



För att kunna möta det ryska hotet vill kommissionen att medlemsländerna lägger minst 40 procent av sina försvarsupphandlingar på gemensamma kontrakt.

Vill stärka Europas luft- och robotförsvar

I dokumentet redogör kommissionen även för inom vilka militära områden man anser ska förstärkas. Dessa områden är bland annat luft- och robotförsvar, artillerisystem, AI- och cyberförsvar. I dokumentet har de även lagt upp en tidsplan för ett gemensamt europeiskt luftförsvarssystem och ett försvarssystem som ska skydda EU:s tillgångar i rymden.

Flera länder har varit tveksamma till delar av förslagen i dokumentet, däribland Sverige. Enligt Politico ska Sverige ha uttryckt att det viktiga är vad länderna faktiskt åstadkommer – inte sättet det görs på.

