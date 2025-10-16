Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Vladimir Putin

Artist gripen i Ryssland – sjöng protestsång mot Putin

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 09:18
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 10:08
Artist gripen i Ryssland – sjöng protestsång mot Putin. Foto: Vyacheslav Prokofyev/TT/Alexander Zemlianichenko

En 18-årig sångerska i ryska S:t Petersburg har gripits för att ha lett en allsång med kritik mot president Vladimir Putin.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Vladimir Putin, Polisen

Framträdandet, där hundratals unga sjöng med i den förbjudna protestsången på den livliga huvudgatan Nevskij prospekt, blev viral, rapporterar The Kyiv Post.

Gatumusikanten Diana Loginova går under artistnamnet Naoko och sjunger med bandet Stoptime. Den aktuella protestsången ”Cooperative Swan Lake” släpptes 2022 av rapparen Noize MC.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Låten ansågs vara ”extremistisk”

I den fördöms Putins styre, annekteringen av Krim 2014 och den storskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Låten fördömdes som ”extremistisk” i våras av åklagarkammaren i S:t Petersburg, som hävdar att den innehåller ”propaganda för ett våldsamt statskuppförsök”.

Kan åtalas för att ha talat illa om den ryska militären

Loginova kan komma att åtalas för att ha talat illa om den ryska militären och ha organiserat en otillåten offentlig sammankomst, enligt lokala medier. De övriga bandmedlemmarna uppges ha förhörts av polisen men senare släppts.

LÄS MER: Livsmedelsjätten Nestlé säger upp 16 000 anställda

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:22
Nyheter
/ Utrikes

Norsk ambassadvakt dömd för spioneri

Idag
11:16
Nyheter
/ Utrikes

Gazaläkare: Tecken på tortyr på överlämnade döda

Idag
10:34
Nyheter
/ Utrikes

Inget EU-pris till Charlie Kirk

Idag
10:17
Nyheter
/ Utrikes

Tyskland kräver ryska pengar till Ukraina

Idag
10:11
Nyheter
/ Utrikes

Fortsatt spretiga bud från Israel om gräns

Idag
09:18
Nyheter
/ Utrikes

Artist gripen i Ryssland – sjöng protestsång mot Putin

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons