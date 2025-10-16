Artist gripen i Ryssland – sjöng protestsång mot Putin

En 18-årig sångerska i ryska S:t Petersburg har gripits för att ha lett en allsång med kritik mot president Vladimir Putin.

Framträdandet, där hundratals unga sjöng med i den förbjudna protestsången på den livliga huvudgatan Nevskij prospekt, blev viral, rapporterar The Kyiv Post.

Gatumusikanten Diana Loginova går under artistnamnet Naoko och sjunger med bandet Stoptime. Den aktuella protestsången ”Cooperative Swan Lake” släpptes 2022 av rapparen Noize MC.

Låten ansågs vara ”extremistisk”

I den fördöms Putins styre, annekteringen av Krim 2014 och den storskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Låten fördömdes som ”extremistisk” i våras av åklagarkammaren i S:t Petersburg, som hävdar att den innehåller ”propaganda för ett våldsamt statskuppförsök”.

Kan åtalas för att ha talat illa om den ryska militären

Loginova kan komma att åtalas för att ha talat illa om den ryska militären och ha organiserat en otillåten offentlig sammankomst, enligt lokala medier. De övriga bandmedlemmarna uppges ha förhörts av polisen men senare släppts.