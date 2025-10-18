Zelenskyj fortsatt hoppfull om Tomahawk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har inte tappat hoppet om Tomahawk-robotarna. Det är bra att president Trump inte sade "nej", även om han i dag inte sade "ja", säger Zelenskyj i en intervju med NBC News.

Högst upp på Zelenskyjs önskelista inför fredagens haussade möte med Trump var de av Ukraina hett eftertraktade Tomahawk-robotarna. Med sin räckvidd och projektilbana anses de kunna förändra förutsättningarna för kriget i Ukrainas favör.

Pratade med Putin

Men det blev nej från Donald Trump – åtminstone i nuläget.

— Förhoppningsvis kommer de inte att behöva det, förhoppningsvis kommer vi att kunna avsluta kriget utan att behöva tänka på Tomahawks. Jag tror att vi är ganska nära det, sade Trump i anslutning till mötet enligt medier.

— Det skulle innebära mer upptrappning, en massa dåliga saker skulle kunna hända.

Beskedet kommer efter att Donald Trump under torsdagen talade med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Putin har tidigare sagt att amerikanska leveranser av Tomahawk-robotar till Ukraina skulle innebära en ”kvalitativt ny eskalering” av kriget.

Trump och Putin enades om att mötas i Ungern inom kort, troligen inom två veckor.

LÄS MER: Tusentals protester mot Trumpstyret i USA

Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

Dags för ett slut?

Efter mötet i Vita huset samtalade Zelenskyj med flera europeiska ledare som därefter publicerade uttalanden till stöd för Ukraina.

”Vårt gemensamma mål är fortfarande en rättvis och varaktig fred för Ukraina. För att uppnå det är militärt, ekonomiskt och diplomatiskt stöd samt säkerhetsgarantier nödvändigt”, skriver EU:s rådsordförande António Costa i ett inlägg på X efter gruppsamtalet.

Donald Trump skrev efter mötet på sociala medier: