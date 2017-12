I 22 år fick Tyra Patterson, nu 42 år gammal, sitta inlåst för ett mord och ett rån hon var oskyldig till. Nu har hon släppts och fått fira första julen tillsammans med sin familj på årtionden.

1994 mördades och rånades 15-åriga, USA. Michelle var ute med sin syster och ett gäng kompisar under mordkvällen. Tillsammans bröt de sig in i ett garage för att stjäla under kvällen.

Senare, när de satt i en bil, kom ett annat gäng tjejer fram och konfronterade dem, Tyra var en av tjejerna. De börjar bråka och Michelle blev skjuten i huvudet, skriver Metro Uk.

Bildkälla: Fox news

Tyra dömdes för mordet och rånet och fick 22 år i fängelse som straff. Hon vittnade bara om händelsen och avlossade inte skottet som mördade Michelle. Men i Ohio så kan de som är medhjälpare dömas lika hårt som den som faktiskt mördade.



Hon hävdar att polisen tvingade henne att erkänna rånet och att det inte gick till så som påstods. Till och med Michelles syster Holly, som var med under mordkvällen, vittnade om att Tyra inte var aktivt inblandad.

Bildkälla: Fox news

Under måndagen när hon släpptes kramade hon om sin familj, som inte kramat på flera år, och skrek "Nu går vi och äter öppnar presenter", skriver Metro Uk.



