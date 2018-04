När 23 månaders gamla Alfie Evans föddes, 9 maj 2016, kom det med en rad komplikationer. Han föddes i ett semi-vegetativt läge, med flera neurologiska åkommor.

Ingen läkare visste vad det var för åkomma som lilla Alfie drabbats av och familjen var i sorg. Läkare sa vid flera tillfällen att han aldrig skulle överleva – ändå fanns han där månad ut och månad in.

I december 2016 fick Alfie en infektion i bröstet och lades in med respirator. Föräldrarna Tom Evans, 21 år gammal, och Kate James, 20, insisterade på fortsatt behandling medan läkare var mer osäkra.

Domstolens beslut

I flera månader kämpade de unga paret för Alfies liv. Han gav inte någon respons och i över ett år låg han i koma. Tillslut togs målet upp i Storbritanniens domstol. Föräldrarna förlorade och i veckan bestämde de att livsuppehållande behandling skulle stängas av – mot föräldrarnas vilja.

Anledningen ska ha varit att det inte längre var humant att hålla Alfie vid liv.

Mamma Kate tar farväl av Alfie. Bildkälla: Facebook

Efter månaders kamp har Alfie idag somnat in. På Alfies officiella stödgrupp på Facebook, där flera tusen följt deras resa, skrev mamma Kate ett hjärtgripande meddelande under lördagen, skriver The sun.

"Vår lilla pojke fick vingar idag klockan 02.30. Våra hjärtan brister. Tack till alla för ert stöd."

Även pappa Tom Evans skrev om sin sorg på Facebook.

"Min gladiator har lagt ner sin sköld och fått sina vingar idag 02.30. Jag är helt förkrossad. Älskar dig min pojke."

Pappa Tom säger hejdå till sin "gladiator". Bildkälla: Facebook

Alfies dödsfall har berört tusentals, främst i Storbritannien men också i världen. Och kanske är det inte så konstigt. Många engagerade sig och kämpade vid föräldrarnas sida.

Till och med påven Francis engagerade sig för att låta föräldrarna fortsätta hitta nya sätt att behandla Alfie. För tre dagar sedan gick han ut på Twitter och vädjade Storbritanniens domstol att ändra sig.

"Berörd av bönerna och den stora solidariteten med lilla Alfie Evans så förnyar jag min önskan att hans föräldrars smärta blir hörd och deras vilja att söka nya typer av vård godkänts."

Men inte ens påvens vädjan räckte för att låta Evans fortsätta kämpa, skriver The sun.

