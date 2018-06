Nya bilder från Nasa – har ett rymdskepp kraschat på Mars?

Den 12 augusti 2005 skickade Nasa upp rymdsonden Mars Reconnaissance Orbiter, även kallad MRO, med uppdrag att utforska Mars och dess yta. Informationen som MRO samlat in har sedan skickats tillbaka till Nasa som i sin tur har granskat bilderna och på så sätt fått större kunskap om Mars och dess hemligheter.

Rymdsonden har snart varit i bruk i 13 års tid och nyligen publicerade Nasa nya bilder som den tagit. Bilderna har i efterhand väckt stor uppmärksamhet eftersom det ser ut som om att ett rymdskepp kraschlandat på den röda planeten, vilket Metro UK har rapporterat om.

Den mystiska bilden från RMO som påminner om ett rymdskepp som kraschat. Bildkälla: Nasa

Men oroa dig inte, det var inte några utomjordingar som var på väg till jorden som kraschade på Mars utan bilderna visar enbart ett meteornedslag. Orsaken till den konstiga utformningen runt omkring kratern beror dels på att meteoren som slog ner exploderade och skapade en fem meter stor krater och dels för något som kallas för "slope streak", som är en typ utav effekt av att torrt damm från kratern dras upp och skapar mörka spår i marken.



I detta fallet så blev spåren hela en kilometer lång vilket gav effekten av att kratern och dess "slope streak" gav sken av att se ut som ett rymdskepp som kraschlandat på Mars.

Utöver den viktiga och ibland häpnadsväckande informationen som MRO samlar in så är sonden även en väldigt pålitlig farkost som Nasa först inte räknade skulle kunna fungera under speciellt lång tid. Men nu när den fortsatt att leverera information om Mars och dess yta under så pass lång tid hoppas man kunna använda den till någon gång av mitten av 2020-talet.

